Vanaf dinsdag nieuwe Vlaamse realityreeks 'Dance Dreams' op Play5

In de nieuwe Vlaamse realityreeks 'Dance Dreams' gaan zeven jonge gedreven danstalenten elke dag tot het uiterste om de top van de Belgische en internationale danswereld te bereiken. Zeven inspirerende jongeren, maar ieder met zijn of haar eigen verhaal.

In de eerste aflevering maken we kennis met onder andere Ella Kasumovic en haar ouders Sandra en Amer. Na haar opvallende deelname in 'Belgium's Got Talent', veranderde het leven van Ella.

'We hebben dat moment zeker gebruikt om haar bekender te maken in België, op alle sociale media hebben we het direct aangepakt en na een maand of 2 zijn we dan ook gestart met youtube.'

Ella en haar ouders lanceerde haar eigen youtube-kanaal en dat was meteen een succes. Ondertussen heeft Ella meer dan 200.000 abonnees en werden haar videos al meer dan 5 miljoen keer bekeken.

Haar eigen youtube-kanaal en eigen kledinglijn maken van Ella een kindsterretje dat is groot gebracht met de camera. Haar 'momager' Sandra probeert alles in goede banen te leiden voor Ella en heeft zo dus ook een full time job.

Shakira Mahieu

Ook leren we Shakira Mahieu kennen. Shakira behoort tot de top van de internationale Hip Hop scene. Binnenkort staat er een nieuwe wedstrijd op het programma en daarvoor moet ze dringend een nieuwe choreografie bedenken. En natuurlijk doet ze dit alles onder het goedkeurend oog van haar papa en manager Jo.

Sam Hawkes

Omdat de danslessen door corona een hele tijd hebben stilgelegen, is het voor de vijftienjarige Sam Hawkes dan ook heel fijn om opnieuw te beginnen. Ze zou zich geen leven zonder dans kunnen voorstellen. Maar niet alleen op dansgebied is het voor Sam een nieuw begin. Ook in haar persoonlijke leven is het voor Sam een jaar met grote veranderingen.

'Mijn coming out heb ik eerst bij mijn gezin gedaan en mijn dichte vrienden. Maar de meeste enge stap is toch het naar de buitenwereld brengen.'

Iebe Cobbaut

Dance Waves Competition is één van de belangrijkste danswedstrijden van de Benelux en Iebe Cobbaut heeft er een titel te verdedigen. Tijdens een voorronde van die wedstrijd slaat hij de zaal met verstomming en probeert hij zich te kwalificeren voor de grote finale. Papa Chris is altijd aanwezig om Iebe te steunen.

'Dance Dreams', vanaf dinsdag 21 december op Play5 en Goplay.