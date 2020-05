Vanaf 6 mei nieuw op Canvas: 'Heder'

'Het misbruik en de ongewenste intimiteiten waarover het in de serie gaat, daar hebben wij allemaal mee te maken. Zo gaat het er ook in het echte leven aan toe.' - Alexandra Rapaport.

'Heder' (Zweeds voor 'eer') is een buitenbeentje in het ruime aanbod van 'Nordic crime' series. Niet alleen omdat alle hoofdrollen worden gespeeld door Zweedse topactrices, maar ook omdat die de reeks ook zelf hebben bedacht en geproduceerd. En ook wel omwille van de zeer specifieke insteek.

'Heder' is de naam van een advocatenbureau dat zich specialiseert in de verdediging van vrouwen die seksueel worden uitgebuit of misbruikt. Aan het hoofd van het bureau staan vier vrouwelijke advocates die ook al heel hun leven lang bevriend zijn: Elin (Julia Dufvenius), Janni (Anja Lundqvist), Nour (Alexandra Rapaport) en Karin (Eva Röse). In de eerste aflevering nemen ze de zaak ter harte van een tienermeisje dat verkracht werd. Wanneer de beklaagde wordt vrijgesproken willen de advocates extra bewijsmateriaal verzamelen om in beroep te kunnen gaan. De zaak wordt ingewikkelder wanneer blijkt dat het meisje zelf niet onbesproken is. We ontdekken daarnaast dat de vier bevriende advocaten ook zelf een gezamenlijk geheim met zich meedragen dat hen flink in de problemen kan brengen. Iemand lijkt dat te weten en probeert hen te chanteren met allerlei mysterieuze en bedreigende boodschappen.

'The Girl with the Dragon Tattoo' meets 'Sex & the City' zo noemde Sofia Helin ('The Bridge') 'Heder', de reeks die zij samen bedacht met Alexandra Rapaport, bij Canvas ook al te zien in The Hunt ('Jagten'), en Anja Lundqvist, die we bij Canvas al aan het werk zagen in Alex. De vierde actrice-producente, Julia Dufvenius ('Molanders'), is bij ons minder bekend. Op Sofia Helin na spelen ze ook allemaal een hoofdrol in 'Heder'.

Nicola Söderlund van verdeler Eccho Rights: 'De reeks werd bedacht voor de geboorte van de #metoo-beweging, maar past er wonderwel in met haar duidelijke standpunten over de situatie van vrouwen in de samenleving en hoe zij omgaan met seksueel misbruik.'

Zoals in vele landen had #metoo ook in Zweden een grote impact, onder meer via de plaatselijke variant #tystnadtagning (#silenceaction), waarbij bijna 600 Zweedse actrices een brief ondertekenden waarin ze de Zweedse film- en televisie-industrie opriepen om vrouwen beter te beschermen tegen misbruik en intimidatie. Met name Sofia Helin speelde daarbij een belangrijke rol.

Ook Alexandra Rapaport herkende zich erin en benadrukt: 'Het misbruik en de ongewenste intimiteiten waarover het in de serie gaat, daar hebben wij allemaal mee te maken. Zo gaat het er ook in het echte leven aan toe. Al is het natuurlijk niet zo dat alle vrouwen goed zijn en alle mannen slecht. Zo zit de wereld niet in elkaar. Het is niet zwart-wit. Onze reeks gaat over mensen in het algemeen en richt zich tot iedereen.'

'Heder', vanaf woensdag 6 mei op Canvas.