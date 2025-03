Van schattige pyjama's tot kniekousen: de vestimentaire gewoontes van Joris en Viktor in Liechtenstein

In de vierde aflevering van 'Zonder Sterren' trekken Viktor en Joris naar Liechtenstein, het zesde kleinste land ter wereld. Dit belastingparadijs in de Alpen heeft een kleine bevolking van zo'n 40.000 mensen, maar is tegelijkertijd één van de rijkste landen ter wereld.

Met een Microlino als vervoersmiddel zoeven Viktor en Joris door de dwergstaat, verscholen tussen Zwitserland en Oostenrijk. In deze aflevering ontmoeten ze niet alleen twee norse Alpaca’s, maar ook de charismatische Miss Liechtenstein, het nationale voetbalelftal en, wie weet, zelfs de vorst van het land zelf.

Tijdens hun avontuur op Liechtenstein leren Joris en Viktor elkaar opnieuw op een andere manier kennen, met als hoogtepunt hun opvallende kledingkeuzes. Joris kijkt al de hele dag uit naar zijn speciale pyjama, terwijl Viktor trots zijn kniekousen toont. 'Zonder Sterren', elke donderdag op Play4 en GoPlay.