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Van Kempense koeien tot Damse zwanen: wie wint de bedjesstrijd in 'Met Vier In Bed'?

zondag 12 juli 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week trekt 'Met Vier in Bed' langs vier totaal verschillende logeeradressen: van een hoeve tussen de koeien tot een zwanenparadijs en van een voormalige pastorij tot een luxueus domein aan de IJzer.

De duo’s verrassen elkaar met een uitje packraften, trappist, bloemen en kaviaar, maar blijven tegelijk kritisch voor kamers, ontbijt en gastvrijheid. Wie klimt naar de top van het klassement en mag de 'Met Vier In Bed'-trofee aan de voordeur hangen?


In de eerste aflevering van 'Met Vier in Bed' trekt de karavaan naar het groene Kasterlee, waar Els en Kris hun gasten ontvangen in De Driehoekshoeve: een ruime vakantiewoning tussen de koeien, paarden en weiden. Het koppel runt naast hun logies ook nog een drukke veeboerderij én een gezin met drie kinderen, waardoor deze week voor hen bijna als vakantie aanvoelt. Al spelen de zenuwen bij de start duidelijk wat parten. Om het ijs te breken nemen Els en Kris hun gasten mee naar de Hoge Rielen voor een avontuurlijk touwenparcours. Vooral Sandy moet haar hoogtevrees trotseren, terwijl bij anderen het competitiebeestje al snel naar boven komt. En dat belooft: want als er nu al zo fanatiek geklommen wordt, hoe scherp zullen de duo’s dan straks zijn bij het uitdelen van de bedjes?

Nadien trekken de duo’s naar het charmante Damme, waar Charlotte hen ontvangt in De Swaenhoeck, een authentieke hoeve uit 1788. Omdat haar man andere verplichtingen heeft, schakelt Charlotte haar goede vriendin Josephine in. De twee kennen elkaar al dertig jaar, sinds hun tijd op de hotelschool in Brugge, waar Charlotte intussen zelf etiquette doceert. En dat merk je aan alles: Charlotte is een perfectioniste pur sang. Alles moet spik en span zijn, van de perfect gedekte ontbijttafel tot de kleinste details op de kamer. Bovendien duikt haar liefde voor zwanen overal op: in beeldjes, knuffels, servies, koffietassen en decoratie. ‘s Ochtends trekken de duo’s het water op voor een frisse packrafttocht tussen de zwanen op de Damse Vaart. En daar komt de competitiedrang tussen de duo’s bovendrijven…


In de derde aflevering van de week strijken de duo’s neer in Vleteren, pal onder de kerktoren, waar Sandie en Ivan al dertien jaar gasten ontvangen in Het Heilig Genot. Zij runt het hotel, hij baat de garage ernaast uit. Een verdeling die volgens Sandie zo zijn voordelen heeft: 'Ivan is de meest wanordelijke mens die ik ken.' Achter de eerder sobere gevel van de voormalige pastorij schuilt tot verrassing van de gasten een warm en ruim hotel. Aan de gezellige hotelbar vloeit de Westvleteren-trappist rijkelijk en hopen de duo’s op sappige verhalen over wat zich in Het Heilig Genot al heeft afgespeeld, maar Sandie houdt de lippen stijf op elkaar: what happens in Het Heilig Genot, stays in Het Heilig Genot. Na het ontbijt trekken de duo’s naar een creatieve bloemenworkshop in de pluktuin, tot groot plezier van de vrouwen. Maar hoeveel genot levert dit verblijf Sandie en Ivan uiteindelijk op in bedjes?

In de vierde en laatste aflevering van deze week trekken de duo’s naar Lo-Reninge, waar Wannes en Aukje hen ontvangen in Hooiland, hun stijlvolle vakantiedomein aan de oever van de IJzer. Naast hun luxueuze vakantiewoning met bohemian Ibiza-huisjes runnen ze ook nog restaurant De Hooipiete, waar chef Wannes de scepter zwaait. 'Ik denk niet dat ik nog een ambitieuzer koppel ken dan ons', klinkt het bij Aukje. Voor de laatste avond haalt Wannes alles uit de kast met een culinaire workshop. Terwijl de duo’s genieten van een gezellige slotavond, vertellen Wannes en Aukje ook over hun toekomstplannen: ze willen hun restaurant verkopen om meer tijd te maken voor hun dochter Anna, die op hoog niveau wielrent. Levert de combinatie van luxe, gastronomie en beleving hen genoeg bedjes op voor de overwinning?

'Met Vier in Bed', week 3 vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag 13 juli tot donderdag 16 juli bij VTM.


Met Vier in Bed op tv
Maandag 13 juli om 20u35  »
VTM
Els en Kris zijn harde werkers, die naast hun vakantiewoningen een groot kalverbedrijf runnen. Ze nemen de duo's mee naar de Hoge Rielen, waar iedereen wordt uitgedaagd op een touwenparcours in het klimbos.
Dinsdag 14 juli om 11u30  »
VTM
Els en Kris zijn harde werkers, die naast hun vakantiewoningen een groot kalverbedrijf runnen. Ze nemen de duo's mee naar de Hoge Rielen, waar iedereen wordt uitgedaagd op een touwenparcours in het klimbos.
Dinsdag 14 juli om 20u35  »
VTM
Charlotte en Josephine ontvangen de duo's in De Swaenhoeck, een authentieke hoeve in Damme waar alles tot in de puntjes verzorgd is.
Woensdag 15 juli om 11u30  »
VTM
Charlotte en Josephine ontvangen de duo's in De Swaenhoeck, een authentieke hoeve in Damme waar alles tot in de puntjes verzorgd is.
Woensdag 15 juli om 20u30  »
VTM
Sandie en Ivan ontvangen de duo's in Het Heilig Genot, een voormalige pastorij in de Westhoek. Aan de hotelbar vloeit de trappist rijkelijk.
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