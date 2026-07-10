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Kijkcijfers: dinsdag 7 juli 2026

Peter Van de Veire viert zaterdag 'Vlaanderen Feest'!

vrijdag 10 juli 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2023 - Jokko

Traditiegetrouw viert VRT de Vlaamse feestdag met Nederlandstalige muziek en Vlaamse artiesten. Peter Van de Veire is opnieuw gastheer van 'Vlaanderen Feest'.

Wie er live bij wil zijn, is op 11 juli vanaf 19.00 uur welkom op de Grote Markt in Antwerpen. De live-uitzending is vanaf 20.20 uur ook te volgen op VRT 1 en VRT MAX.


'Vlaanderen Feest' brengt, naar goeie gewoonte, een mix van frisse zomerhits van nu en iconische klassiekers. Zo brengen Camille en Niels Destadsbader hun nieuwe zomersingle en ook de cast van #LikeMe is erbij. Aaron Blommaert krijgt het gezelschap van de Nederlandse ster Zoë Livay en verder krijgt nieuw talent Line De Dauw een plaats op het podium. Gert Verhulst en James Cooke steken dan weer, samen met Peter Van de Veire, de grootste vakantiepolonaise van het land in gang. ‘Soldiers of love’ van Liliane Saint-Pierre is bijna 40 jaar oud, maar nog altijd ontzettend relevant. Speciaal voor de gelegenheid zorgt de zangeres voor een bijzondere versie. Sandrine brengt haar eigen versie van het nummer ‘En dans’ van Clouseau, dat 25 jaar geleden werd uitgebracht. Flip Kowlier komt langs met ‘Min moaten’, dat dit jaar ook 25 kaarsjes mag uitblazen. En de energieke Bart Peeters laat de hele Grote Markt mee zingen en dansen. Vlaanderen feest zorgt ook voor een uniek eerbetoon aan Margriet Hermans. Haar dochter Celien Hermans brengt een nummer, samen met drie andere straffe zangeressen uit de Kempen: Barbara Dex, Leez en Natalia.

'Vlaanderen Feest', live vanop de Grote Markt in Antwerpen, om 20.20 uur op VRT 1 en VRT MAX.

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