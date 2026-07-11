Nieuw seizoen van 'Jack Osbourne's Night of Terror' op Discovery
Paranormaal onderzoeker Jack Osbourne en zijn team bezoeken opnieuw de griezeligste plekken van Amerika, waar geesten bewoners de stuipen op het lijf jagen.
Maar in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Jack Osbourne’s Night of Terror' krijgt ook hij de schrik van zijn leven. Voor de eerste – en zeker ook de laatste! – keer gaat zijn moeder Sharon Osbourne mee op expeditie. De locatie is de Glen Tavern Inn, een hotel waar gasten al talloze spoken hebben gezien. Zo zou de geest van een meisje door de lange gangen rennen om vervolgens in de muren te verdwijnen. Vooral de kamers op de derde verdieping zijn berucht: in kamer 307 werd ooit het onthoofde lichaam van een prostituee aangetroffen, terwijl in kamer 308 een zeer agressieve geest zou rondwaren. Sharon wil hier wel een nacht doorbrengen om te zien wat er gebeurt. Dat leidt uiteindelijk tot een dramatisch voorval waarbij Jack zelfs de ambulance moet bellen!
'Jack Osbourne's Night of Terror', vanaf zondag 12 juli om 21.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
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