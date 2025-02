Van een schuilkelder in Oekraïne naar de lift van 'Lift You Up': Maria krijgt iedereen stil met haar verhaal én auditie

Een laatste supermatch, een zingende Miss België, een installatie die iedereen in verwarring brengt en het pakkende verhaal van een jonge mama op de vlucht… De laatste auditie-aflevering van 'Lift You Up' belooft opnieuw een rollercoaster van emoties én van straffe audities te worden.

Vorige week werd de nieuwe talentenjacht gevolgd door bijna 800.000 kijkers, waardoor de derde aflevering een marktaandeel van 42,7% scoorde. Op vrijdag 14 februari nemen de laatste 12 talenten plaats op de gigantische lift, in de hoop een ideale match te vormen met Metejoor, Jasper, Laura of Bart. Wie krijgt op Valentijnsdag extra veel liefde van de fanzones en laat het hart van de mentoren sneller slaan?

Het verhaal van Maria (36) uit Oostakker raakt iedereen alvast in het hart. 'I’m here to save the life of my son', vertelt ze in 'Lift You Up'. Maria was een bekende professionele zangeres in Oekraïne, maar vluchtte samen met haar zoon weg door de oorlog. 'Als het aan mij lag zou ik in Oekraïne blijven, maar wanneer die kleine van 7 jaar schrik heeft voor zijn leven is het voor mij heel duidelijk dat ik hem veilig moet houden en zijn leven redden. In Oekraïne leefde ik met mijn zoon in een schuilkelder. Op een nacht schrok hij wakker en zei hij de woorden die ik mijn hele leven zal herinneren: mama, ik wil niet sterven. Dan heb ik beslist om Oekraïne te verlaten. Nu leef ik in Oostakker in een ‘nooddorp’. Mijn zoon gaat hier naar school en is zo goed geïntegreerd dat hij er soms uitziet als een echte Belg.' Maria is klaar om haar eigen muzikale carrière herop te bouwen in België. Haar auditie op I’ll Never Love Again van Lady Gaga is voor haar dan ook een erg belangrijke stap…

Ook Chayenne (25, Linkeroever) neemt plaats op de lift. Zij is marketeer, presentatrice op events én Miss België 2022. Daarnaast heeft ze een klok van een stem. 'Ik ben hier niet voor de glitter en de glamour, maar voor het verhaal en de muziek', vertelt ze. 'Als kind had ik twee dromen waarvan er al één is uitgekomen als Miss België. De andere droom is zangeres worden. Als Miss België gebruikte ik mijn stem om mensen te helpen die zich onbegrepen voelden, als zangeres gebruik ik mijn stem om mensen dichter bij elkaar te brengen omdat ze elkaar soms niet begrijpen.' Met Voilà van Barbara Pravi brengt ze een Franstalige auditie, die Metejoor op ideeën brengt. 'Ik ben geen polyglot, begot. Maar het lijkt me heel leuk om eens een Metejoor-liedje in het Frans te doen', reageert hij. 'Ça c'est ce que ma mère a dit? We gaan het zien.'

Ook deze talenten starten hun auditie in de Understage en hopen 8 meter hoog te stijgen in de laatste auditie-aflevering:

Laura (30, Edegem): Laura is zangeres en kan niet zonder muziek. 'Als dat zou wegvallen, zou ik me niet gelukkig voelen.' Ze zong al backing vocals voor tv-shows zoals 'The Masked Singer' en 'I Can See Your Voice', maar brengt nu een bijzondere auditie op Seven Nation Army van The White Stripes, die iedereen in verwarring brengt. 'Ik heb mijn laptop meegenomen en ga daarmee het concept van een ‘loop station’ nabootsen', klinkt het spannend. Hoort Metejoor nu 1 stem of 4 stemmen?

Renee (28, Herselt): Renee gaat met haar auditie op Porselein van Yasmine geen risico uit de weg. Ze gaat voor niets minder dan een collab met Bart Peeters en activeert enkel zijn fanzone. Met een reden. 'In 2011 maakte ik een cover van Ontdooi Me en een paar maanden later kreeg ik een heel zwaar ongeval. Die cover is bij jou terechtgekomen en toen ik wakker werd uit coma heb ik jouw reactie gelezen. Die heeft me zoveel kracht gegeven om te revalideren, om ervoor te gaan', spreekt ze een ontroerde Bart toe. 'Jij was mijn genster.'

Daan (25, Herentals): Daan is leerkracht in het Buitengewoon Onderwijs en muziek helpt hem daar elke dag bij. 'Ik heb ADHD en als je in het onderwijs staat vind ik dat een kracht. Ik kan heel goed out of the box denken, improviseren en me in de schoenen van een ander kind zetten. In muziek vind ik rust en een uitlaatklep na een drukke dag. Als ik mijn gitaar vastpak, merk ik dat dat voor die kinderen ook zo is.' Daan brengt Als Ze Lacht van Yevgeni.

Lieselotte (33, Nazareth): Lieselotte werd ingeschreven door haar man. 'Hij zei: je bent er klaar voor', vertelt ze. 'Toen ik 15 was, had ik een heel zwaar ongeval met de fiets en is mijn kaak op 4 plaatsen gebroken. Ik heb lang niet kunnen praten en zingen, ik was mezelf niet meer. Omdat mijn gewricht verbrijzeld werd, kan er ooit artrose komen. Dat staat mij te wachten en dat is heftig, want het kan betekenen dat ik niet meer zal kunnen zingen. Zolang ik op een podium kan staan ga ik dat doen en ervan genieten.' Dat doet ze ook tijdens Somebody To Love van Jefferson Airplane.

Annelies (27, Oudenaarde): Annelies houdt van een overvolle agenda. Ze zong in drie coverbands en houdt zich sinds kort bezig met haar eigen muziek onder de naam Elle Fray. 'Ik hoop dat er wat Arid-fans in de zaal zitten bij Jasper en dat de fans van Laura zin hebben in girlpower', klinkt het. Ze brengt een stevige rockauditie op Amsterdam van Nothing But Thieves.

Jens (24, Antwerpen): 'Ik sta veel op een podium, maar nooit als mezelf', vertelt Jens. Hij is acteur en componist en dook al op in verschillende musicals zoals Marie-Antoinette, A Christmas Carol, 40-45 en Daens. Jens geeft ook regelmatig concerten als dragqueen en ontpopt zich dan tot zijn alter ego Jean Toxic. Nu staat hij gewoon als Jens op het podium met Snow Angel van Reneé Rapp.

Robin (23, Lier): Robin stond in 2021 voor Team Koen in de finale van 'The Voice van Vlaanderen'. 'Dat avontuur heeft mijn leven omgedraaid', klinkt het. 'Ik heb er heel erg van genoten, maar het avontuur had twee kanten. Ineens in de spotlights staan, daar had ik het moeilijk mee. Nu ben ik als artiest en ook als persoon helemaal klaar om mijn muziek verder te brengen. 'Lift You Up' kan de perfecte push zijn.' Stoot hij door met Bird Of A Feather van Billie Eilish?

Diewke & Annabelle (17, Bilzen & Tongeren): Voor Diewke en Annabelle is het de eerste keer dat ze op een podium staan voor zo’n groot publiek. 'De reden waarom we ons hebben ingeschreven is omdat we zagen dat Jasper mentor zou zijn en omdat we heel grote fan van hem zijn. We halen veel inspiratie uit zijn muziek voor onze eigen muziek', klinkt het. Het duo neemt dan ook een risico door enkel zijn fanzone te activeren. Ze hopen indruk te maken met I Love You van Billie Eilish.

Dounia (31, Anderlecht): Optreden staat voor Dounia gelijk aan présence en de connectie zoeken met het publiek. 'Op het podium zal ik me inbeelden dat ik alleen in mijn kamer ben. Gewoon ik voor de spiegel', klinkt het. Kan ze met haar auditie op Rude Boy van Rihanna de fanzone van Laura of Bart overtuigen?

Samuel (25, Sint-Niklaas): Samuel is de allerlaatste kandidaat in 'Lift You Up'. Zijn sound komt een beetje van overal. 'Ik ben geboren in Congo en op mijn 9 jaar naar België gekomen', klinkt het. 'Daardoor heb ik twee werelden van muziek en cultuur. Alles tezamen. Van afro naar funk naar jazz naar zelfs folk.' Met zijn auditie hoopt Samuel een moeilijke knoop door te hakken: jaagt hij zijn muzikale droom na of niet? Hij waagt zijn kans met Ave Cesaria van Stromae.

'Lift You Up' vrijdag 14 februari om 20.40 uur op VTM.