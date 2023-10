Van douane over energiefactuur tot Sportpaleis: Kobe Ilsen zoekt het uit in derde seizoen van '#weetikveel'

Vanaf dinsdag 17 oktober gaat Kobe Ilsen weer op zoek naar kleine en grote interessante weetjes in #weetikveel. In het derde seizoen is geen enkele inspanning hem te veel.

Kruipen, vallen, opstaan, motorrijden, racen, klimmen, wegen en tappen: hij doet het allemaal. Enkel en alleen maar om alles, of toch bijna alles, te weten te komen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Net als in de voorbije twee seizoenen laat Kobe zich vergezellen door experts. Hij stelt hen met een positieve nieuwsgierigheid evidente en minder evidente vragen over de douane, het Sportpaleis dat dit jaar 90 jaar bestaat, de energiefactuur en Lotto dat dit jaar dan weer 45 kaarsjes mag uitblazen. Later volgen nog afleveringen over de supermarkt, skateboarden, PFAS en de elektrische auto.

Aflevering 1: Douane (17/10)

Kobe stapt op de motor bij de enige vrouwelijke motard van de Belgische douane. Hij haalt belastingontduikers van de E19 en op de luchthaven van Bierset snijdt hij met een van de 3.300 douaniers verdachte pakketjes open. In de haven van Zeebrugge wordt hij aangevallen door Bonnie, een drugs- en geldhond en in de haven van Antwerpen kruipt hij in het ruim van een groot schip. Niet als tijdverdrijf maar met het rummage-team op zoek naar drugs. Slaagt hij erin om een deel van de 90 ton cocaïne te vinden die jaarlijks wordt onderschept?

'#weetikveel' is een programma van Dedsit voor VRT.

'#weetikveel', vanaf 17 oktober elke dinsdag om 21.35 uur op VRT 1 en VRT MAX.