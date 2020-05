Ultieme confrontatie tijdens laatste kampvuur 'Temptation Island'

Tijdens de twee weken die ze apart hebben doorgebracht, hebben de koppels ruim de tijd gehad om hun relatie vanop een afstand te bekijken, en conclusies te trekken.

De dreamdate was de ultieme kans voor de verleiders om nog een laatste keer te proberen hun prooi te strikken.

Arda: 'Ik heb iets gedaan en sta daar volledig achter, ook al was dat fucked up van mij.'

Vandaag nemen ze afscheid van de vrijgezellen, en worden de koppels herenigd met hun partner tijdens het laatste kampvuur. Elke: 'Je hebt me echt gebroken.' Een confrontatie waar iedereen vol spanning naar uitkijkt. Simone: 'Ik heb niet voor niks slecht over je gesproken, want je bent toch een fuckboy.'

Zach: 'Ik heb genoeg gezien wat mij niet bevalt. Ik denk dat wij de laatste maanden een hele goede relatie hebben gehad, maar er zit nog heel veel oud zeer. De beelden die ik heb gezien, daarop had je totaal geen respect. Je zet mij voor schut.'

'Temptation Island', vrijdag 29 mei om 20.35 uur op VIJF.