Twijfels bij Bram steken de kop op in 'Kotmadam Sarafian'

In 'Kotmadam Sarafian' bij VTM was vorige week te zien dat student Bram zich niet honderd procent thuis voelt. Dat is ook Barbara Sarafian niet ontgaan, dus roept ze hem vanavond even apart voor een gesprek.

“Ik zie dat jij hier niet gelukkig bent, dus ik wil luisteren naar de oorzaken ervan”, vertelt Barbara. “Het is nog 6 maanden hé, dus mijn vraag is: wil je eruit of niet?”



Bekijk hier de preview:



'Kotmadam Sarafian', dinsdag 24 september om 20.40 op VTM en VTM GO.