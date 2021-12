Tweede man ter wereld genezen van hiv maakt Vlaams televisiedebuut

De 41-jarige Adam Castillejo werd in 2019 bekend als 'The London Patient' voor een bijzondere reden: Castillejo is namelijk de tweede persoon ter de wereld die genezen is van hiv. Vorig jaar maakte hij zijn identiteit bekend in de media en nu zal hij op vrijdag 17 december zijn verhaal vertellen in de 'Niki Today Tonight Show' op de Vlaamse televisiezender OUTtv.

'Ik wilde niet alleen genezen voor mezelf, maar óók voor de community', vertelt Castillejo tijdens de uitzending.

Wekelijks ontvangt 'Niki Today' diverse gasten met opmerkelijke verhalen en deze week is daar geen uitzondering in. Adam Castillejo werd enkele jaren terug officieel genezen verklaard van hiv en maakt aanstaande vrijdag een zeldzame verschijning op televisie. Buiten geschreven interviews, heeft de zogenoemde 'London patient' nog geen handvol aan tv-interviews achter de rug.

De Londense Adam werd op zijn 23e positief getest op hiv. Dankzij antiretrovirale medicijnen was hij in staat het virus te onderdrukken tot niet-detecteerbare niveaus en een gezond leven te leiden. Dit veranderde echter toen hij erachter kwam dat hij kanker had: stadium 4-lymfoom.

In 2016 onderging de man een beenmergtransplantatie om lymfoom te behandelen. De stamcellen kwamen van een donor met natuurlijke resistentie tegen hiv. Castillejo nam zijn laatste set antiretrovirale medicijnen in oktober 2017. Zeventien maanden later maakten zijn artsen het nieuws bekend: Adam Castillejo is genezen van hiv. 'Alsof ik de loterij heb gewonnen', vertelt Castillejo tegen 'Niki Today' met een grote glimlach.

Zijn voorganger, Timothy Ray Brown (1966-2020), was genezen van het virus via een vergelijkbare behandeling. Toch kan een beenmergtransplantatie niet als directe oplossing gezien worden; het is een riskante en agressieve procedure die voornamelijk als laatste redmiddel gebruikt wordt bij vergevorderde kanker. Wat de uitkomst van zowel Brown als Castillejo ons wel geeft, is bewijs dat hiv genezen kan worden. Hieronder valt Castillejo’s motivatie om zijn verhaal te delen. Hij beschrijft zijn positie als uniek maar voelt zich er ook ontzettend nederig bij. Na veel aarzeling besloot hij stap voor stap zichzelf te onthullen, met name om 'een ambassadeur van hoop' te kunnen zijn voor zowel de hiv-community als mensen met kanker.

'Niki Today Tonight' is de hysterische latenightshow gepresenteerd door dragqueen 'Niki Today' en haar muzikale sidekick Dirq. De show zit vol bijzondere gasten en veel livemuziek. 'Niki Today Tonight' is elke vrijdagavond om 22.00 uur te zien op de Vlaamse lifestyletelevisiezender OUTtv en is te ontvangen via Telenet en Orange Belgium. De latenightshow is verder ook te zien op OUTtv in Spanje, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Israël en Zweden.