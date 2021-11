Tweede aflevering van 'She's Lost in Music': Stefanie Mannaerts en Justine Bourgeus

De tweede aflevering van 'She's Lost in Music' op Canvas draait rond Stefanie Mannaerts en Justine Bourgeus. Je kan hen allebei op zijn minst uitzonderlijk noemen.

Stefanie Mannaerts drumt en zingt bij de metalband Brutus. Ze wil in de eerste plaats een goeie drummer zijn en het heeft een tijdje geduurd voor ze zich ook goed voelde als zangeres van de band. Omdat ze zichzelf soms enorm veel druk oplegt, is ze blij dat ze bij haar andere band Rumours niet op de voorgrond staat.

Justine Bourgeus is dan weer een echte muzikale duizendpoot. Met haar soloproject Tsar B scoort ze hits die zelfs in Amerika en Brazilië opgepikt worden. Ze is frontvrouw, muzikant, componist en producer. Ze gaat altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en wil ook jonge mensen ondersteunen.

'She's Lost in Music', zondag 21 november om 21.00 uur op Canvas.