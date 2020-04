Twee nieuwe verleiders in 'Temptation Island'

Vrijdag maken twee nieuwe verleiders hun opwachting in 'Temptation Island'. Het gaat om Yentl uit Eeklo en Bibi uit Amsterdam.

Yentl (23) – Eeklo (BE)

Yentl is de persoon die de vrouwen een luisterend oor zal bieden. Hij is naast personal trainer ook redder en is overtuigd dat hij één van de vier dames zal kunnen verleiden. Yentl is eerlijk en oprecht. Manipuleren of spelletjes spelen zal je hem niet zien doen. Hij zal alles uit de kast halen om zijn doelwit te overtuigen van zijn kwaliteiten om zo te tonen dat hij de betere en eerlijke partij is. Yentl wil zelf graag een relatie en hoopt op Temptation Island iemands hart te kunnen veroveren. Als dit niet lukt heeft hij nog altijd als troef zijn diploma van Thai-massage om de dames te overtuigen.

Bibi (27) – Amsterdam (NL)

Bibi is een echte Amsterdamse, ze werkt als administratief medewerkster. Ze heeft jarenlang achter de bar gewerkt en is niet op haar mondje gevallen. Ze weet precies hoe ze om moet gaan met mannelijke aandacht en vooral hoe ze die aandacht vast kan houden. Ze verleidt de mannen met haar ogen, maar ze heeft nog zoveel meer in petto. Bibi is enorm zelfverzekerd maar altijd met een knipoog. Ze weet hoe ze de aandacht naar zich toe moet trekken en hoe ze de boel eens flink kan opschudden, met andere woorden de perfecte verleidster.

