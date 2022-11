'True Crime Belgium' reconstrueert moordende raid van hiphopbende RAW13

Torhout, 15 juli 2011. Wat een zwoele zomerse feestnacht moest worden aan het begin van het bouwverlof, werd een gruwelijk bloedbad. Een oppervlakte van nauwelijks enkele honderden vierkante meters, geprangd tussen gezellige cafeetjes, veranderde al snel in een heus slagveld bezaaid met stukgeslagen terrasmeubilair, kapotte barkrukken en drie heel zwaar toegetakelde slachtoffers.

De beruchte hiphopbende RAW13 zorgde al een tijdje voor problemen in de uitgaansbuurt van Torhout. Ze stonden bekend om hun arrogant gedrag en amokmakerij. Maar in de nacht van 15 op 16 juli waren de feiten van een ander kaliber. Kevin Derveaux, Jacky Labaere, Robin Van Bossuyt en Kevin Goeman trokken die beruchte avond richting Café Apropoo. Met hun Pick-up reden ze in op de mensenmassa waarna ze hun machetes en kapmessen tevoorschijn haalden. In de chaos die op dat moment heerste, begonnen ze aan een moordende raid.

Karim M'Hedhebi, DJ: 'Plots zag ik Labaere op mij afstappen en hij haalde vrijwel meteen uit. Toen ik me aan het verweren was, kwam Derveaux erbij en stak hij me in mijn zij met een machete. Dat was de eerste steek.'

Met een hakbijl in de ene hand en een koevoet in de andere hand stormde Kevin Derveaux op de menigte af. Hij nam samen met Jacky Labaere onder andere Christophe Decoene en Jeroen Balloey te grazen. Decoene, die caféuitbater Sacha probeerde te beschermen, werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis met verschillende messteken. Jeroen Balloey, die op weg was naar zijn fiets, werd met één gerichte doodsteek koelbloedig afgemaakt. Ook DJ Karim M'Hedhebi werd grondig bewerkt. Hij kreeg talloze steken en kappen in zijn rug, maar overleefde als bij wonder.

Sacha, cafébaas Apropoo: 'Zonder Christophe zat ik hier niet meer. Dan was ik hoogstwaarschijnlijk koelbloedig vermoord in mijn deurgat.'

De vier bendeleden van RAW13 moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen voor de moord op de 21-jarige Jeroen Balloey en dubbele poging tot moord op Christophe Decoene en Karim M'hedhebi. Kevin Derveaux werd veroordeeld tot 22 jaar cel, ondanks dat alle deskundigen hem aanwezen als de 'killer' van Jeroen Balloey. Jacky Labaere, die al heel wat op zijn kerfstok had, deelde ook verschillende messteken uit en kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar. Kevin Goeman en Robin Van Bossuyt namen niet actief deel aan de raid en werden veroordeeld tot 12 jaar en 15 jaar cel.

Hans Hellebuyck, gerechtspsychiater: 'Die mannen gaan daar een aantal mensen te lijf en steken echt om te moorden. Daarna keren ze terug huiswaarts om te gaan slapen alsof er niets gebeurd is.'

In de tweede aflevering brengt 'True Crime Belgium' een reconstructie van de dodelijke raid die hiphopbende RAW13 pleegde in Torhout, beter bekend als de Hiphopmoord. Ook gerechtspsychiater Hans Hellebuyck en subsituut-procureur des Konings Fien Maddens werpen hun licht over de zaak. Wat drijft de daders om zo ver te gaan? Is er überhaupt schuldbesef? En zit het viertal nog achter slot en grendel?

'True Crime Belgium', zondag 6 november om 20.40 uur op Play4 en op GoPlay.