'True Crime Belgium' is terug en brengt de meest schokkende Belgische misdaden in beeld

Vanaf morgen brengt 'True Crime Belgium' opnieuw een hele reeks unieke misdaaddocumentaires over de meest schokkende misdrijven die gepleegd werden in BelgiŽ.

Aan de hand van authentiek gerechtelijk foto- en videomateriaal worden de gruwelijkste misdrijven gereconstrueerd. Overlevenden en getuigen vertellen hun beklijvend verhaal, maar ook speurders, onderzoeksrechters en openbare aanklagers geven hun kant van de feiten.

De Messenmoorden

​In 2001 werd spilfiguur Ronald Van Crombruggen veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin Vera De Lathouwer. Hij dwingt haar tot orale seks en daarna vermoordt hij haar met verschillende messteken. 9 jaar later krijgt hij uitgangspermissie, waarop hij Martine Van der Elst gruwelijk verkracht en vermoord met meer dan dertig messteken. Zij was vrijwilligster in de gevangenis waar Van Crombruggen opgesloten zat en de twee hadden daar veelvuldig contact met elkaar.

De twee moorden zijn bijna absurde kopieën van elkaar: hij had seks met zijn later slachtoffer, waarna hij hen met tientallen messteken toetakelde. Heel zijn leven lang hield Van Crombruggen zichzelf een masker voor: welbespraakt, charmant, soms meelijwekkend maar bovenal een ijskoude psychopaat met paranoïde trekken die niet gewend is een ‘nee’ te krijgen en zich graag wentelt in een slachtofferrol.

'True Crime Belgium', dinsdag 31 oktober om 22.30 uur op Play4 en op GoPlay.