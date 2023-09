Tranen, overgekookte potten en blinde paniek in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

In een nieuwe aflevering van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' draait het dit keer niet om creativiteit, maar wel om precisie.

De 7 overgebleven chefs worden door de beste patissier/chocolatier van België Joost Arijs ondergedompeld in de zoete wereld van de patisserie. Cath, Linde, Hakim, Boris, Lynn, Wim en Bent moeten een exacte kopie maken van een van zijn nieuwe creaties. Er is geen foutenmarge, de temperatuur in de keuken stijgt en de potjes koken over. Voor één chef is het een opdracht met een wel heel bittere nasmaak, want de chef die het slechtst presteert, valt af.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 20 september vanaf 21.00 uur op GoPlay en Play4.