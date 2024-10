Tranen bij Vanessa tijdens 'Bake Off' finale: 'Dit is absoluut het lelijkste dat ik hier ooit heb afgegeven!'

De kers op de taart van het achtste seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' staat voor de deur: de grote finale. Jente, Rosalie en Vanessa zullen nog een laatste keer drie topbaksels uit hun koksmuts proberen toveren.

Voor het allerlaatste spektakelstuk verwacht de jury dat de finalisten hun bakavonturen in een mengkom gieten en er een surrealistische taart van maken. Maar dat loopt niet voor iedereen zonder slag of stoot…

Door de warmte in de tent wil de botercrème van Vanessa maar niet harder worden. Haar taart ziet er helemaal niet uit hoe zij het voor ogen had en ze kan haar tranen dan ook moeilijk bedwingen: 'Dit is zo afschuwelijk. Dit is absoluut het lelijkste dat ik hier ooit heb afgegeven.'

Wie kan de jury overtuigen en wint de felbegeerde titel van 'Beste hobbybakker van Vlaanderen'?

De finale van 'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 26 oktober om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.