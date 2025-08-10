Tranen bij nerveuze ex-burgemeester en glampinguitbater Bart in 'Met Vier in Bed'

Voormalig Play Nostalgie-presentator verhoord in onderzoek naar zedenfeiten
zondag 10 augustus 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Van een wellnessparadijs in Limburg tot een koninklijk koetshuis vlakbij Leuven, een prachtig herenhuis in Izegem en een glamping tussen de bomen in Gistel. Volgende week logeren de duo's in 'Met Vier in Bed' op plekken met een ziel.

De gastheren en - vrouwen delen niet alleen hun kamers (of tenten), maar ook hun levensverhaal. En er vloeien ook wat tranen. Vooral ex-burgemeester en campinguitbater Bart kan het meermaals niet droog houden. Bij het zien van alle mooie B&B's zakt de moed hem in de schoenen. Wat zullen ze van zijn glamping vinden?


De week begint in Bree, in het groene Limburgse landschap. Roger en Eva ruilden hun privé-wellness in voor B&B Maison Idyllique, die ze vorig jaar opstartten. Roger kreeg in 2000 een zwaar werkongeval en moest een lange tijd vechten voor zijn leven. Negen operaties later geniet het koppel van de kleine dingen in het leven. Zoals een glaasje Poolse wodka, een knipoog naar Eva’s roots. Die vloeit op dag één al rijkelijk. 

Om meer tijd met haar dochter door te brengen, besloot Ann een B&B te starten net buiten Leuven. In de immense tuin van Het Karrehuis – en bij een streekbiertje – vertelt ze het bijzondere verhaal van haar woning, ooit eigendom van een voorouder van koningin Mathilde. Ook de volgende ochtend staat in het teken van geschiedenis: Ann neemt de duo’s mee naar het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus, waar ze uitzonderlijk de toren mogen beklimmen.

Yves en zijn mama Myriam verwelkomen de duo’s in Herenhuis Izegem. Het huis waar ooit de grootouders van Yves ooit woonden. Hij beleefde er als kind prachtige tijden en wil die mooie herinneringen nu delen met de andere duo’s die zijn levenswerk komen keuren. De deelnemers starten met hun voetjes onder tafel in het gastronomisch restaurant van Yves en zijn vrouw. 

Van luxueuze B&B’s gaat het naar een luxueuze camping. Bart was twaalf jaar burgemeester van Gistel, maar gaf zijn leven - ongewild - een totaal andere wending. Hij opende in april Glamping Utopia, midden in het groen. Samen met zijn partner Judith bouwde hij een plek waar je luxueus kan kamperen en helemaal tot rust kan komen. Bart is zichtbaar nerveus en zijn emoties nemen de bovenhand. Hoe ervaren de andere B&B-uitbaters de nacht in zijn tent? 


'Met Vier in Bed', van maandag 11 augustus tot en met donderdag 14 augustus om 20.30 uur bij VTM.

Met Vier in Bed op tv
Maandag 11 augustus 2025 om 20u30  »
VTM
In B&B Maison Idyllique van Roger en Eva voel je je meteen thuis. Na een zware periode genieten ze samen van het leven én een glaasje wodka. De duo's breken het ijs met teambuilding-opdrachten op een boerderij. Hoe zullen ze elkaar straks beoordelen?
Woensdag 13 augustus 2025 om 17u35  »
VTM
Ann startte een B&B in een authentiek koetshuis vlak bij Leuven, ooit bewoond door een voorvader van koningin Mathilde. Ze deelt de rijke geschiedenis van Het Karrehuis en neemt de duo's mee naar Sint-Kamillus, waar ze de toren beklimmen.
Woensdag 13 augustus 2025 om 20u30  »
VTM
Yves en zijn mama Myriam verwelkomen de duo's in Herenhuis Izegem, Myriams ouderlijke woning. Na heerlijke tapas en een uitgebreid ontbijt bezoeken ze het bijzondere Eperon d'Or museum, waar schoenen en borstels een hoofdrol spelen.
Donderdag 14 augustus 2025 om 17u40  »
VTM
Donderdag 14 augustus 2025 om 20u30  »
VTM
Na twaalf jaar als burgemeester geeft Bart zijn leven een nieuwe wending met een glamping in het groen, geïnspireerd door zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. De duo's zijn aangenaam verrast en worden ook op het water uitgedaagd.

