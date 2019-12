Tragisch duikongeval in 'Mij Overkomt Het Niet'

Patrick is een ervaren duiker, maar tijdens een duik in de Oosterschelde loopt plots alles mis. Zijn duikpartner Gijs verdrinkt, en Patrick slaagt er niet in hem aan de oppervlakte te krijgen.

Is het ongeval de schuld van Patrick? Had hij meer kunnen doen of valt hem weinig te verwijten?

