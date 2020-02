'Traces' brengt mysterie naar BBC First in februari

Foto: BBC First - © LEWIS 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse zender in de Benelux, zendt in februari 'Traces' uit. Een spannende zesdelige thriller gebaseerd op een origineel idee van de best-selling misdaadschrijver Val McDermid ('Wire In The Blood', 'A Place of Execution').

Tegen de achtergrond van het prachtige Schotse landschap in en rond Dundee, slaan drie fascinerende en totaal verschillende vrouwelijke personages, Emma Hedges (Molly Windsor; 'Three Girls', 'Cheat'), Sarah Gordon (Laura Fraser; 'The Missing', 'Breaking Bad') en Kathy Torrance (Jennifer Spence; 'You Me Her', 'Travelers'), de handen in elkaar om de waarheid te achterhalen over een onopgeloste moordzaak. Deze sterke vrouwelijke cast wordt vergezeld door Martin Compston ('Line of Duty').

'Traces' gaat in première op BBC First op donderdag 20 februari 2020 om 21.00 uur

Wanneer de 23-jarige Emma Hedges (Molly Windsor; 'Three Girls', 'Cheat') terugkeert naar Schotland om een nieuwe job te starten als laboassistente bij het Schotse Institute for Forensic Science, schrijft ze zich ook in voor een online cursus over de basisprincipes van de forensische wetenschap. Ze ontdekt echter al snel dat een fictief scenario uit de cursus, een opvallend gelijkaardige en shockerende link heeft met haar eigen verleden. Wanneer Emma’s speurwerk steeds meer geheimen ontrafelt, is het duidelijk dat ze niemand kan vertrouwen.

Naast het centrale verhaal van Emma, komen in 'Traces' andere zaken en forensische disciplines op de voorgrond die bijdragen aan het oplossen van allerlei mysteries rond het menselijke bestaan.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In februari kan je volgende series blijven volgen:

- 'Sanditon', elke zondag om 21.00 uur

- 'Call The Midwife' seizoen 9, elke dinsdag om 21.00 uur

- 'Death in Paradise' seizoen 9, elke maandag om 21.00 uur

- 'Father Brown' seizoen 8, elke woensdag om 21.00 uur

- 'Silent Witness', seizoen 23, elke donderdag en vrijdag om 21.00 uur