Topdokter Guy T'Sjoen mikt via 'Komen Eten' op plekje in 'Viva La Feta': 'Een open sollicitatie'
De messen worden dit seizoen voor een laatste keer geslepen en vier bekende Vlamingen proberen elkaar opnieuw culinair te overtreffen. Niemand minder dan topdokter Guy T'Sjoen, comédienne Amelie Albrecht, vastgoedexpert Béa Vandendael en acteur Zouzou Ben Chikha gooien alles in de strijd.
De eerste stop is in Gent bij Guy T'Sjoen. De bekende endocrinoloog ruilt zijn witte jas in voor een keukenschort: 'Mijn consultatie is normaal wel in het ziekenhuis', lacht hij. Guy pakt uit met een Griekse avond, maar wel eentje met een enorme handleiding. De menu is volledig in het Grieks gepresenteerd aan zijn gasten. Naast het winnen van het mes, steekt Guy zijn verdere televisie-amibities niet onder stoelen of banken. Zijn Grieks menu is namelijk een open sollicitatie aan het adres van Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham. Guy: 'Ik hoop, na de zware inspanningen die ik ga leveren in Komen Eten, dat ze overwegen om me uit te nodigen in hun prachtige villa in Sifnos. Je moet atijd een stapje verder denken.'
'Komen Eten', maandag tot donderdag op Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
Kijktip van de dag
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.