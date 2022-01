Tom Waes sluit zijn reis door Nederland af op de Wadden

In de laatste aflevering van 'Reizen Waes: Nederland' hopt Tom de Waddeneilanden af, iets wat niet vaak gedaan wordt. Starten doet hij op het grootste Waddeneiland: Texel.

14.000 inwoners telt het eiland en … even veel schapen. Tom gaat op bezoek bij schapenboer Jan-Willem Bakker en proeft van zijn illegale, groene kaas. Parachutespringen doet Tom ook, onder begeleiding van levende legende Jan Boyen Rienks. Die sprong als negenjarige als jongste ooit uit een vliegtuig. Veel slaap krijgt Tom niet op Texel, want hij staat in het holst van de nacht op om vogels te spotten op de Big Day, samen met Team Tureluurs.

Van Texel reist Tom naar Vlieland, waar hij samen met het Nederlandse leger Cornfield Range bewaakt. Dat is een groot stuk natuur en strand waar verschillende landen bommen leren droppen en schietoefeningen doen. Kapitein Debbie geeft Tom een unieke kijk op de Vliehors. Overnachten doet Tom op een schip en zo maakt hij een van zijn dromen waar: droogvallen op de Wadden. Eeuwe Kooi neemt Tom mee en bezorgt hem een onvergetelijke ochtend.

Op Terschelling heeft Tom een bijzondere gids geregeld - iemand die Terschelling de mooiste plek ter wereld noemt. Goede vriend Frank Lammers stond erop om Tom zijn eiland te laten zien. Van de Brandaris over blokarten tot afsluiten in duikclub Ecuador. Een dag waarvan Tom even moest bekomen.

Tom eindigt zijn reis op Schiermonnikoog. Daar leert hij sliksleeën, een oeroud gebruik dat vroeger de vissers tot bij hun fuiken hielp maar nu een gewone sport is. Nu ja, gewoon… door de modder is het best een intense sport. En de ideale manier om de trip door Nederland te eindigen.

