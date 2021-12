Tom Waes op zoek naar mooie plekken en straffe verhalen in het nieuwe 'Reizen Waes: Nederland'

Na 'Reizen Waes: Vlaanderen' blijft avonturier Tom Waes nog even dicht bij huis. Zes afleveringen lang trekt hij door het meest exotische land van Europa: Nederland. Jawel, in 'Reizen Waes: Nederland' doorkruist Tom vanaf 13 december ons buurland op zijn eigen unieke stijl.

Mooie plekken, intrigerende figuren en straffe verhalen vindt hij verrassend genoeg dicht bij huis. Want naast klompen, kaas, windmolens en tulpen valt er in Nederland best nog wat meer te ontdekken. Van baanbrekende onderzoeken en nutteloze uitvindingen, over illegale kaas en Molukse papeda, tot een fietsfanfare en een echte BN-safari. Tom reist door Nederland met de auto, de botsauto, de powerboat, de skûtje, de parachute en… te voet. Een onvergetelijke reis, op Nederlandse bodem. Door de ogen van Tom Waes.

Tom Waes: 'Ik ben echt enorm verrast geweest door ons buurland. Het is er exotischer dan je denkt. En … Nederlanders zijn heel open. Steek er een halve euro in en ze blijven praten. En ze houden die halve euro natuurlijk (lacht). Het is zo vreemd dat je hetzelfde woordenboek deelt en toch compleet anders bent. Dat levert grappige situaties op, maar zeker ook bewondering. En er zijn echt prachtige plekken te ontdekken en er is heel wat te beleven. Van droogvallen op het wad over waterskiën in het landelijke Oosten tot skutjesilen in de Alde Faenen.'

Aflevering 1 - Onder de rivieren (13/12)

In de eerste aflevering reist Tom van Zeeland door Noord-Brabant, om te eindigen in Limburg. Een trip door de provincies ‘onder de rivieren’. Ook al liggen die nog dicht bij België, het voelt toch al als het exotische buitenland.

Tom bewondert de trots van Zeeland op zijn eigen manier, want hij trekt de Oosterscheldekering in. En hij gaat op de koffie bij de 94-jarige Betsie. Zij maakte de Watersnoodramp van '53 mee en duikt met Tom het verleden in. In Noord-Brabant trekt Tom met de drugspolitie op pad, hij overnacht er op een unieke plek in het Biesbosch-park en hij leert Emile kennen, uitvinder van nutteloze uitvindingen. Tom eindigt zijn reis in het Limburgse dorpje Simpelveld. Daar huist de International Butler Academy. Is er een butler aan Tom verloren gegaan?

'Reizen Waes: Nederland', vanaf 13 december elke maandag om 20.40 uur op Eén.