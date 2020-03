'Tom Fietst' woensdag in Brazilië

'Tom Fietst' woensdag in BraziliŽ

Foto: Eén - © VRT 2020

Er zijn ontzettend veel gevangenissen in BraziliŽ, en het gaat er vaak gewelddadig en zelfs moorddadig aan toe. In Santa Rita Do Sapucai is er echter een heel bijzondere gevangenis.

Tom ontmoet een rechter die samen met een gevangenisdirecteur een wel erg apart fietsregime installeerde: gevangenen die fietsen kunnen strafvermindering krijgen. Al fietsend wekken ze energie op waarmee batterijen geladen worden. Met de energie die de gevangenen opwekken, wordt licht voorzien op de meest gevaarlijke plekken van het stadje.

Gevangenisdirecteur Gilson Rafael Silva: 'De energie die wordt opgewekt door fietsende gevangenen gaat terug naar de gemeenschap. Plaatsen die eerst gevaarlijk waren worden nu door hen verlicht. En voor elke drie dagen dat ze fietsen krijgen ze strafvermindering.'

Tom helpt de gevangenen om hun fietsen in orde te brengen, en vraagt hen hoe het zover is kunnen komen. Hij ontmoet ook Felipe, die na zijn straf een nieuw leven begon en terugkijkt. Het systeem met de energie wordt ook in een buurtschooltje toegepast. Scholier Lucas recycleert om een fiets te kunnen kopen: hij verzamelt overal lege flesjes waar hij wat kleingeld voor krijgt. Tom verzamelt mee.

'Tom Fietst', woendag 1 april om 20.50 uur op Eén.