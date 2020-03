'Tom Fietst' woensdag in Berlijn

Foto: Eén - © VRT 2020

Tom ontmoet in Berlijn Annette Krüger. Zij bedacht de Bikeygees. Dat is een groep vrijwilligers die vluchtelingenvrouwen leert fietsen, onder andere op de voormalige luchthaven Tempelhof en in stadsparken.

Want: kunnen fietsen, dat geeft vleugels, vrijheid en zelfstandigheid. De meeste vrouwen leerden het nooit in hun land van herkomst. De enthousiaste Roqiya getuigt hoe ze zich nu pas echt vrouw voelt dankzij de fiets. Tom ontpopt zich tot een uitstekende leraar.

Annette Krüger (Bikeygees): 'Eerst wilden we de vluchtelingen, die vaak lang moeten wachten op duidelijkheid, gewoon plezier bezorgen. Maar we merkten al gauw dat de fiets hen vrijheid en vertrouwen schonk.'

Roqiya Hosseini, vluchtelinge: 'Fietsen is heel goed goed voor mij. Het geeft me het gevoel dat ik niet alleen maar thuis moet blijven. Een vrouw is sterker dan mannen denken.'

Tom ontmoet ook Nafeh Kurdi, die de fiets gebruikt om toeristen door de stad te gidsen en hen te wijzen op de parallellen tussen de geschiedenis van Berlijn en de actualiteit van Syrië.

'Tom Fietst', woensdag 25 maart om 20.40 uur op Eén.