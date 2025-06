Tom en Erika zoeken rolstoelvriendelijke woning in 'Blind Gekocht'

Tom en Erika uit Brugge doen beroep op het 'Blind Gekocht'-team in hun zoektocht naar een aangepaste, rolstoelvriendelijke woning.

Erika kreeg 10 jaar geleden een zware medische diagnose te verwerken, want ze lijdt namelijk aan de Ziekte van Pompe, een ongeneeslijke en zeer zeldzame spierziekte: 'Ik denk dat er in België tussen de dertig en zestig gevallen zijn. Ik heb een enzymtekort dat essentieel is voor het aanmaken van energie in mijn spieren. We zijn niet zeker hoe lang ik nog zal leven of hoe lang ik nog zal kunnen wandelen', vertelt Erika.

'We weten dat Erika op termijn een rollator of rolstoel nodig zal hebben. Het huis waarin we nu wonen is daar niet voor geschikt', licht Tom nog toe. Het Brugse koppel zoekt een Forever home met drie slaapkamers en twee badkamers, waarvan één slaap- en badkamer op het gelijkvloers. Met een budget van 390.000 euro zullen de experten alles uit de kast moeten halen voor het vinden van een rolstoelvriendelijke woning mét tuin in het centrum van Brugge.

Valérie en Wout krijgen de sleutel van hun nieuw stekje. Jani neemt hen mee naar Deurne waar ze niet alleen hun woning ontdekken, maar ook de volgens Daan archilelijke gevel waarvan hij 'telkens moet kotsen in zijn eigen mond.' En ook voor Lore is het een spannende dag, want zij krijgt voor het eerst de woning te zien die Kinga en Dorien voor haar gekocht hebben. Met een bang hartje stapt ze bij Jani in de auto en hoopt ze op een woning met grote tuin waar Armand zich volledig kan uitleven.

'Blind Gekocht', maandag 2 juni om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.