Tine Embrechts mag vroeggeboren tweeling herenigen in 'Een Echte Job'

Vanavond om 20.40 uur in 'Een Echte Job', beleeft Tine Embrechts een bijzonder ontroerend moment: ze mag een vroeggeboren tweeling herenigen. Voor het eerst kan de moeder haar meisjes samen in haar armen sluiten.

“Dat was echt een heel mooi moment. Het was dag 3 na de bevalling, een dag die ik mezelf ook nog heel goed herinner. Voor een kersverse moeder is dat de meest emotionele dag”, zegt Tine. “Het handje van de ene vond het handje van de andere. Daar kan je niet onbewogen bij blijven.”



Bekijk hier de preview: