Tieners op de vlucht voor oorlog en armoede, vaak te voet en zonder ouders in 'Telefacts'

Op woensdag 5 januari volgt 'Telefacts' tienervluchtelingen die in hun eentje en te voet hun land ontvluchten op zoek naar een beter bestaan in het Westen. Alles lijkt hen beter dan oorlog en armoede.

Maar wat de minderjarige asielzoekers zich niet realiseren, is dat ze vaak doffe ellende tegemoet gaan: dichtbegroeide bossen, wilde dieren, honger, mijnenvelden, grenswachters, hekken… want niemand zit echt op hen te wachten. In de reportage vertellen de jongeren zelf hun verhaal: 'Ik slaap in een bos vol monsters. Ik ben een kind en zij zijn allemaal volwassen. Ik ben bang dat me iets zal overkomen', zo zegt Mohammed, een Syrische vluchteling van amper 14.

Onderweg zetten de tieners beelden van hun tocht op de sociale media, alsof hun vlucht een videogame is of 'The Game' zoals de jonge migranten het zelf noemen. Telkens als ze een grens oversteken, zitten ze een level hoger. Sajid Khan, een jonge vluchteling van 15 uit Afghanistan verduidelijkt: 'Je hebt de treingame, de vrachtwagengame, de loopgame.' Het is hun manier om de moed erin te houden. Maar het is een spel op leven en dood, vaak zonder al te veel succes. 'Ik ben geslagen door 15 agenten. Ze gaven me stroomstoten. Ik was bewusteloos', snikt de 17-jarige Mustafa uit Irak.

'Telefacts', vanaf nu op woensdag (ipv zondag) om 23.05 uur bij VTM. De afleveringen van 'Telefacts' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.