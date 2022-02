'Thuis': week 8 (2022) - PREVIEW

Sam komt te laat, Tom kiest de kant van Karin en Thilly wil Harry iets duidelijk maken. Bob en Lowie houden mannenavond, Frank roept de hulp van Ilias in. Joren's schuldgevoel speelt weer op en Paulien komt in een benarde situatie terecht. Tamara neemt Femke in vertrouwen, Karin is gefrustreerd. Marianne raakt een gevoelige snaar. Nancy wordt voor het blok gezet, bij Tom wordt er iets duidelijk.

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 5166

Thilly probeert Harry discreet iets duidelijk te maken. Sam komt te laat op het werk. Boowie heeft zijn handen vol met enkele problemen die zijn opgedoken met hun sensoren. Tom kiest de kant van Karin, maar die zit elders met haar gedachten.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 5167

Marianne verneemt minder goed nieuws. Het is mannenavond bij Bob en Lowie. Waldek besluit om zelf actie te ondernemen. De leugens van Nancy brengen anderen in de problemen. Frank heeft de hulp van Ilias nodig. Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 5168

Joren krijgt opnieuw af te rekenen met een schuldgevoel. Judith heeft afgesproken met Femke. De acties van Waldek werpen zijn vruchten af. Paulien wordt meegetrokken in een benarde situatie. Chris doet Sam een belofte. Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 5169

Harry verrast Thilly op zijn eigen manier. Lowie en Adil trekken er samen op uit in goed gezelschap. Tamara besluit Femke in vertrouwen te nemen. De frustraties nemen de bovenhand bij Karin en dat uit zich in daden. Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 5170

Op het eerste gezicht lijkt Ilias alles onder controle te hebben. Dries reikt Karin de hand. Marianne weet een gevoelige snaar te raken bij haar schoondochter. Judith heeft iets goed te maken. Nancy wordt voor het blok gezet. Voor Tom is er iets duidelijk geworden.