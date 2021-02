'Thuis': week 8 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Simonne en Tania moeten een geheim voor Bob bewaren. Christine en Adil zijn het oneens, Frank geeft Harry de volle lading. Een nieuwe clint dient zich aan voor Dries. Paulien en Kobe krijgen slecht nieuws. Femke merkt iets vreemds aan Peter, Dieter en Tim bijten zich verder vast in hun zaak. Boowie krijgt een serieuze tegenslag. En een verzuchting van Nancy over Peter maakt Femke nog achterdochtiger.

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 4961

Simonne en Tania moeten iets verzwijgen voor Bob, maar zal Tania dat kunnen als ze plots oog in oog staat met hem? Kobe doet zijn best om positief te zijn tegenover Paulien. Christine en Adil hebben een totaal andere visie over bepaalde zaken.

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 4962

Frank scheldt Harry de huid vol. Tania probeert Boowie draaiende te houden. Tamara wordt gekwetst door het gedrag van Bob. Dries krijgt telefoon van een nieuwe cliënt en weet niet goed of hij de zaak moet aannemen. Jacques kijkt het businessplan van Femke in.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 4963

Karin probeert Dries te overtuigen om de zaak aan te nemen. Thilly ontspant zich in Bar Madam samen met Tania. Paulien en Kobe krijgen slecht nieuws te horen en Kobe is bang voor haar reactie. Angèle is blij dat Rosa nog eens wilde afspreken, maar die blijdschap verdwijnt snel.

LEES OOK: GAIA boos over promotie foie gras in 'Thuis': 'Een échte schande'

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 4964

Femke merkt een vreemde handeling van Peter op. Christine en Adil hebben een peter en meter gekozen voor hun kindje. Viv past op Leo'tje. Dieter en Tim bijten zich vast in de zaak waar ze mee bezig zijn en proberen hun verdachte klem te zetten.

Vrijdag 26 februri 2021 - aflevering 4965

Tamara zit op haar tandvlees en ook Bob is lastig. Boowie krijgt te maken met een serieuze opdoffer. Eddy ontwijkt Angèle en zoekt zijn toevlucht elders. Nancy uit haar bezorgdheid over Peter tegen Femke en dat werkt Femkes achterdocht alleen nog meer in de hand.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

