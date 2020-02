'Thuis': week 7 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Tania wil Boowie uitbreiden, Frank is babysit. Nancy wordt ongeduldig en Angèle doet Eddy een plezier. Peter praat met Kobe over zijn gevoelens. Jacques heeft een mysterieuze afspraak. Dries doet Marianne een plezier, Viv vraagt Joren om hulp. Simonne maakt duidelijk dat ze niet is afgeschreven. Emma valt op bij Lowie. Iedereen viert op zijn manier Valentijn.



Maandag 10 februari 2020 - aflevering 4779

Nancy trekt te snel haar conclusies. Tania vindt dat Boowie moet uitbreiden, maar zullen Bob en Lowie even enthousiast zijn? Angèle komt met een fantastisch idee op de proppen. Frank is de babysit van dienst.

Dinsdag 11 februari 2020 - aflevering 4780

Angèle doet Eddy een groot plezier. Nancy krijgt geen antwoorden op haar vragen en wordt ongeduldig. Peter vindt bij Kobe een mogelijkheid om over zijn gevoelens te praten. Tania houdt vast aan haar ideeën. Stan gaat solliciteren. Jacques spreekt af met een mysterieuze vrouw.

Woensdag 12 februari 2020 - aflevering 4781

Nancy voelt dat er van alles speelt achter haar rug. Lowie zet een stapje in de wereld met fijn gezelschap. Dries doet Marianne een groot plezier. Tania wordt uitgenodigd op een vergadering met Bob en Lowie.

Donderdag 13 februari 2020 - aflevering 4782

Dries maakt een opmerking over het gedrag van Lowie. Jacques doet Paulien een professioneel voorstel. Viv vraagt hulp aan Joren. Marianne en Tom hebben opnieuw een discussie. Simonne laat Frank verstaan dat ze nog niet afgeschreven is.

Vrijdag 14 februari 2020 - aflevering 4783

Er wordt een vergadering gehouden in de Withoeve. Zal Stan zijn eerste werkshift tot een goed einde brengen? Het idee van Angèle is een schot in de roos. Simonne besluit haar dochter een hart onder de riem te steken. Emma trekt de aandacht van Lowie. Iedereen viert Valentijn op zijn eigen manier.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

