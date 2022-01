'Thuis': week 5 (2022) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Tom gooit alles in de strijd en de machteloosheid bij Tim groeit. Chris probeert te scoren bij Simonne, Christine heeft een voorstel en Dieter denkt dat hij een oplossing heeft voor het probleem van Nancy. Joren botst op een principiële Christine. Nora komt tot een besef over Harry. Rosa maakt zich zorgen, Stefaan ontmoet een gelijkgestemde ziel. Silke krijgt een preek en Niels komt in een hachelijke positie terecht.

Maandag 31 januari 2022 - aflevering 5151

Tom is van plan om alles in de strijd te gooien en Dries te overklassen. Kobe betrekt Rosa bij zijn wilde plannen. Simonne en Sam zijn het oneens met elkaar. De machteloosheid van Tim groeit, maar hij kan op de steun van Dieter rekenen.

Dinsdag 1 februari 2022 - aflevering 5152

De resultaten blijven uit voor Tim en Dieter. Christine heeft een voorstel voor Tom. Chris probeert op een goed blaadje te komen bij Simonne. Britney is een vrouw met een plan en ze is niet de enige. Nancy krijgt te maken met een ongemakkelijkheid. Woensdag 2 februari 2022 - aflevering 5153

Sam weet zichzelf goed te verkopen. Dieter denkt een oplossing te hebben voor het probleem van Nancy. Robin helpt Frank en dat heeft zo zijn gevolgen. Christine staat op haar strepen tegenover Joren. Nora beseft dat ze zich vergist heeft in Harry. Donderdag 3 februari 2022 - aflevering 5154

De zorgen komen bovendrijven bij Rosa. Boowie start met een nieuwe fase binnen hun project rond de sensoren. Het enthousiasme van Christine wordt getemperd door de bedenkingen van Adil. Tom heeft zijn handen vol op kantoor. Vrijdag 4 februari 2022 - aflevering 5155

Dries en Peter weten Tom te overtuigen van de enige juiste keuze. Stefaan botst op een gelijkgestemde ziel. Het is voor Frank een zeer positieve dag. Angèle geeft Silke een preek. Niels komt in een hachelijke positie terecht.