'Thuis': week 5 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Lowie doet een nachtje door en Bob lijkt rust te hebben gevonden. Dieter krijgt tips van Nancy, Christine praat met Thilly, Jacques zorgt voor problemen. Dieter raakt steeds meer gefrustreerd en Adil laat zich niet meer doen. Frank houdt voet bij stuk. Paulien is onzeker, Simonne vindt een luisterend oor bij Rosa. Eddy krijgt een verrassing van formaat. Lowie zit erdoor en Karin staat op scherp. Frank en Simonne gaan er emotioneel onderdoor.

Maandag 1 februari 2021 - aflevering 4946

Lowie heeft een nachtje doorgewerkt. Bob lijkt een zekere rust te hebben teruggevonden. Emma verrast Joren met een weekendje weg. Dieter krijgt tips van zijn vrouw. Karin en Tom ontvangen een leuke uitnodiging.

Dinsdag 2 februari 2021 - aflevering 4947

Simonne krijgt te maken met gemengde gevoelens. Lowie vraagt Roxanne om een gunst en Tamara doet hetzelfde bij Viv. Christine heeft een leuke babbel met Thilly. Paulien en Kobe vernemen groot nieuws. Jacques zorgt voor problemen.

Woensdag 3 februari 2021 - aflevering 4948

Tom plaagt Karin. De frustratie groeit Dieter boven het hoofd en ook Kobe kan ervan meespreken. Adil laat niet langer met zijn voeten spelen. Bob wordt geconfronteerd met de harde realiteit. Frank houdt koppig zijn standpunt vol.

Donderdag 4 februari 2021 - aflevering 4949

Angèle en Nancy zijn allebei begaan met Eddy. Tussen Viv en Lowie hangt er een duidelijke spanning. Bob roept de hulp in van Dries. Paulien voelt zich onzeker. Frank ontvangt een berichtje van Robin. Simonne lucht haar hart bij Rosa.

Vrijdag 5 februri 2021 - aflevering 4950

Dieter ziet een mogelijkheid om eindelijk uit de impasse te geraken. Eddy krijgt de verrassing van zijn leven. Lowie zit in zak en as. Het competitiebeest in Karin komt naar boven. Simonne kan haar tranen niet langer bedwingen en ook Frank breekt emotioneel.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

