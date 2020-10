'Thuis': week 43 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Karin geeft Kobe goede raad en er is commotie in de straat. Tim wil niets gaan drinken met Dieter, Tania en Xander hebben ruzie. Waldek twijfelt aan de plannen van Adil en Judith krijgt een domper te verwerken. Kobe hangt de koppige ezel uit en Marianne krijgt schrikwekkend nieuws. Stan komt thuis, Dries start zijn plan en Kobe is woest na een gesprek met Rosa.

Maandag 19 oktober 2020 - aflevering 4871

Lowie en Bob zijn begaan met Tania. Kobe krijgt goede raad van Karin, na zijn ruzie met Paulien. Daarnaast heeft Rosa ook belangrijk nieuws voor hem. Er is heel wat commotie in de Dreef.

Dinsdag 20 oktober 2020 - aflevering 4872

Tim weigert een uitnodiging van Dieter om samen iets te gaan drinken. Peter heeft goed en slecht nieuws voor Waldek. Simonne gaat door een moeilijk moment. Tania en Xander zitten verwikkeld in een ruzie.

Woensdag 21 oktober 2020 - aflevering 4873

Waldek heeft zijn bedenkingen over de toekomstplannen van Adil. Karin stapt met de uitslag van het proces van Steven naar Kobe en Rosa en dat zorgt voor een zware ruzie. Judith krijgt te maken met een zware domper.

Donderdag 22 oktober 2020 - aflevering 4874

Kobe gedraagt zich als een koppige ezel tegenover Paulien. Jacques doet een niet zo leuke ontdekking. Tania kan op de steun rekenen van haar collega's. Marianne hoort schrikwekkend nieuws.

Vrijdag 23 oktober 2020 - aflevering 4875

Tamara krijgt een leuk cadeau. Adil roept zijn werknemers bij elkaar en betrekt er onmiddellijk Joren bij. Stan komt terug naar huis. Dries brengt eindelijk zijn plan tot uitvoering. Kobe is woest na een gesprek met Rosa.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

