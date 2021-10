'Thuis': week 42 (2021) - PREVIEW

Harry plaagt Simonne en Bob moet naar het ziekenhuis. Tom voelt dat Karin er niet helemaal bij is. Er is een doorbraak bij Boowie, Robin stelt vragen over het verleden van Marianne en Angèle is jaloers. Joren wordt bestookt met vragen, Kobe plant een gezellige avond. Sam vindt dat ze te snel conclusies heeft getrokken, Ilias wil indruk maken, Paulien krijgt goed nieuws. Tamara en Bob proberen te ontspannen. Nora lucht haar hart in de Withoeve en Karin komt voor de harde waarheid te staan. Peter vliegt uit tegen Femke.

Maandag 18 oktober 2021 - aflevering 5076

Rosa geeft Kobe goede raad. Sam drukt Simonne iets heel belangrijks op het hart. Harry kan het niet laten om Simonne te plagen. Bob moet voor controle naar het ziekenhuis. Tom neemt een grote zaak aan, maar hij voelt dat Karin er niet helemaal bij is met haar hoofd.

Dinsdag 19 oktober 2021 - aflevering 5077

Karin aanvaardt geen hulp en lost haar problemen het liefst zelf op; Tom daarentegen vraagt Peter net wel om hulp. Er is een doorbraak bij Boowie. Robin polst naar het verleden van Marianne. Nancy doet haar best, maar het mag niet baten. Woensdag 20 oktober 2021 - aflevering 5078

Joren wordt langs alle kanten bestookt met vragen. De jaloezie komt boven bij Angèle. Marianne gaat de nostalgische toer op. Kobe heeft een gezellige avond gepland. Karin laat voelen dat niemand met haar voeten moet spelen. Donderdag 21 oktober 2021 - aflevering 5079

Ilias wil indruk maken. Sam ondervindt dat ze te snel een conclusie heeft getrokken. Paulien krijgt goed nieuws. De resultaten van zijn opvolging bezorgen Bob toch wat stress. Lowie hoopt op een samenwerking met ACE. Vrijdag 22 oktober 2021 - aflevering 5080

Kunnen Tamara en Bob terug ontspannen? Karin wordt geconfronteerd met de harde waarheid en dat zorgt voor frustraties. Nora loopt langs in de Withoeve; ze moet even haar hart luchten. Judith en Dries staan voor een tweesprong. Peter vliegt uit tegen Femke.