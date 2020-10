'Thuis': week 41 (2020) - PREVIEW

Britney wil niet uit haar kamer komen, Viv wil haar moeder verwennen. Joren staat onder druk en de sfeer bij de Kabouters zakt onder nul. Tania wil iets om handen hebben en Frank wil Tom helpen. Ann neemt de goede raad van Tania ter harte, Peter krijgt goed nieuws, Chantal is Lowie dankbaar voor de gastvrijheid. Kobe is bezorgd om Karen en Waldek krijgt nachtelijk bezoek.

Maandag 5 oktober 2020 - aflevering 4861

Nancy voelt mee met haar dochter die weigert uit haar kamer te komen. Lowie zoekt Adil op om eens te babbelen. Viv wil het haar moeder naar de zin maken. Tania spoort Ann aan om met Marianne te gaan praten. Joren wordt onder druk gezet.

Dinsdag 6 oktober 2020 - aflevering 4862

Chantal wordt met haar neus op de harde feiten gedrukt. Bij de Kabouters gaat het van kwaad naar erger. Frank steunt Tom ten volle en wil zelfs voor hem koken, maar Tom zit met heel andere zaken in het hoofd. Tania wil opnieuw iets om handen hebben.

Woensdag 7 oktober 2020 - aflevering 4863

Eddy staat op zijn strepen en dat draait uit in zijn voordeel. Chantal moet Viv gelijk geven en is er het hart van in. Lowie kan het niet laten om Bob wat te plagen. Ann besluit de goede raad van Tania ter harte te nemen.

Donderdag 8 oktober 2020 - aflevering 4864

Frank weet met zichzelf geen blijf. Chantal wil Lowie hartelijk danken voor zijn gastvrijheid. Peter krijgt goed nieuws te horen. Christine stelt Adil voor om in de springen bij de Kabouters. Tijdens een vurig etentje wordt Tim weggeroepen voor een dringende zaak. Karin loopt langs bij Kobe.

Vrijdag 9 oktober 2020 - aflevering 4865

Tom kan Tania niet bereiken. Ann wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Een hysterische Chantal belt naar Viv. Kobe maakt zich dan weer zorgen over zijn moeder. Waldek krijgt nachtelijk bezoek.

