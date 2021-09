'Thuis': week 36 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Nina is bezorgd over haar toekomst en Lowie en Tania maken zich zorgen om Bob. Femke vliegt uit tegen Nancy en wordt opgevangen door Kobe. Zihame is gebuisd voor een toets, de emoties lopen op bij Eddy en Bob is gefrustreerd. Nina is nerveus en boos op Peter. Femke gedraagt zich koel en Lowie en Viv hebben een discussie. Peter onderneemt actie en Judith houdt een moederlijke preek voor Jef. Yasmine is duidelijk, Adil is overstuur.

Maandag 6 september 2021 - aflevering 5046

Nina maakt zich ernstige zorgen over haar toekomst. Lowie en Tania zijn bezorgd over Bob en bieden hem hulp aan. Ondertussen krijgt Tamara onverwacht bezoek. Peter heeft het heft in eigen handen genomen.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 5047

Femke vliegt uit tegen Nancy en wordt zelf opgevangen door Kobe. Zihame is gebuisd voor een toets en Harry mag het uitzweten. De emoties lopen hoog op bij Eddy, terwijl Bob te kampen krijgt met enkele frustraties. Peter zet Nina voor voldongen feiten. Woensdag 8 septemer 2021 - aflevering 5048

Nina is erg nerveus voor haar proces, maar tegelijk is ze ook boos op Peter. Ze weet niet meer wat ze moet doen. Kobe en Waldek herbekijken hun planning bij Stevenson. Thilly blijft niet bij de pakken zitten. De koele houding van Femke raakt Nancy diep. Donderdag 9 september 2021 - aflevering 5049

Eddy ontdekt een onaangename bijwerking van het herstel van zijn reukvermogen. De ongerustheid bij Nina groeit. Lowie en Viv hebben een discussie en Viv kan op bijval van Dries rekenen. Femke heeft moeite met de antwoorden die ze krijgt op haar vragen. Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 5050

Peter heeft bedenkingen bij een telefoontje dat hij gekregen heeft en onderneemt actie. Bob, Lowie en Tania besluiten bepaalde dingen anders aan te pakken. Thilly geeft Emma een cadeautje, terwijl Judith een moederlijke preek klaar heeft voor Jef. Yasmine is duidelijk naar Nina toe. Adil is helemaal overstuur.