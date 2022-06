'Thuis': week 24 (2022) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Het is de eerste verjaardag van Jaan en Finn. Het gedrag van Frank is hoogst onaangenaam en Harry roept de hulp van Thilly in. Tom's afspraak is van korte duur, Robin panikeert en Femke en Kobe hebben een perfecte avond. Judith heeft een opvolggesprek in het ziekenhuis en Niels is bezorgd om Silke. Dieter krijgt schokkend nieuws, Joren en Eddy hebben de handen vol en Nancy wil Marianne verrassen. Tim moet bij de korpschef komen. Lowie houdt de schijn op en Dieter ziet alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Maandag 13 juni 2022 - aflevering 5246

Christine en Adil organiseren een feestje voor de eerste verjaardag van Jaan en Finn. Het gedrag van Frank is allesbehalve aangenaam te noemen. Nancy zet haar taxi in voor een goed doel. Harry heeft de hulp van Thilly nodig.

Dinsdag 14 juni 2022 - aflevering 5247

Tom heeft een belangrijke afspraak die echter van korte duur is. Sam krijgt geen gehoor bij Simonne. Harry komt tot een onrustwekkende conclusie. Kobe en Femke genieten van een perfecte avond. Robin is volledig in paniek. Woensdag 15 juni 2022 - aflevering 5248

Frank is allesbehalve gelukkig met het laatste nieuws van Simonne. Silke kijkt op tegen haar laatste examen. Ilias zoekt hulp bij Harry, maar die heeft er geen oren naar. Judith moet naar het ziekenhuis voor een opvolggesprek met haar psycholoog. Donderdag 16 juni 2022 - aflevering 5249

Niels maakt zich zorgen over zijn zus. Nancy besluit om Marianne te verrassen voor haar verjaardag. Waldek drukt de hoop van Rosa de kop in. Dieter krijgt wel heel choquerend nieuws te horen. Joren en Eddy hebben hun handen vol. Vrijdag 17 juni 2022 - aflevering 5250

Karin geeft Silke een goede raad na haar examen. Tim wordt bij de korpschef geroepen. Lowie laat uitschijnen dat hij druk bezig is, maar niets is minder waar. Harry en Thilly besluiten een stap verder te gaan. Voor Dieter beginnen alle puzzelstukjes in elkaar te vallen.