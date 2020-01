'Thuis': week 2 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Lowie heeft het moeilijk. Nancy is enthousiast, Femke iets minder. Eddy toont zijn goed hart en Rosa mist Angèle. Karin blijft Tom plagen, Tim is in de war door resultaten van het labo. Thilly deelt orders uit bij de Kabouters, Stan ziet dat Tom en Robin een sterke band hebben. Dieter biedt Tim een luisterend oor.



Maandag 6 januari 2020 - aflevering 4754

Lowie gedraagt zich afwezig op kantoor. Femke tempert het enthousiasme van Nancy. Tania verstoort een gesprek tussen Ann en Thilly. Simonne en Frank hebben een speelse ruzie. Dries dient zijn masterproef in.

Dinsdag 7 januari 2020 - aflevering 4755

Lowie vertegenwoordigt Boowie op een forum in Kortrijk. Eddy toont zijn goed hart, tot groot jolijt van Angèle. Marianne brengt Els een bezoekje. Eddy en Jacques hebben een meningsverschil.

Woensdag 8 januari 2020 - aflevering 4756

Bij de Kabouters worden de orders uitgedeeld door Thilly en daar is niet iedereen blij mee. Dries ziet de tristesse bij Tamara en probeert haar op te beuren. Tim krijgt resultaten van het labo binnen en is compleet in de war.

Donderdag 9 januari 2020 - aflevering 4757

Femke en Peter maken zich zorgen over Vic, die constant huilt en ook ineens koorts maakt. Rosa mist Angèle. Bob kan niet meer op Lowie rekenen. Ann heeft vervelend nieuws te melden aan Judith. Nancy brengt Els naar het ziekenhuis.

Vrijdag 10 januari 2020 - aflevering 4758

Karin kan het niet laten om Tom te plagen. De aandacht van Lowie is ver te zoeken en dat komt zijn werk niet ten goede. Stan merkt de dichte band tussen Robin en Tom op. Tim lucht zijn hart bij Dieter. Er wacht Thilly een verrassing als ze thuis komt.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

