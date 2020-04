'Thuis': week 17 (2020) - PREVIEW

Het lijkt een beetje irreel maar dit is de preview van wat (voorlopig) de laatste 'Thuis'-week is. Door de coronacrisis werd enkele weken terug de productie stilgelegd, waardoor nu alle afleveringen op zijn. Lees hier wat er de komende dagen nog te gebeuren staat. Wanneer 'Thuis' terugkeert is voorlopig niet bekend.



Maandag 20 april 2020 - aflevering 4829

Het trouwfeest loopt niet helemaal van een leien dakje. Robin beweegt Karin tot tranen toe. Waldek probeert Thilly te begrijpen. Judith kan Marianne geruststellen. Nancy wordt onderweg tegengehouden door de politie. Viv is blij dat Lowie er voor haar is. Adil maakt zich kwaad.

Dinsdag 21 april 2020 - aflevering 4830

Kobe maakt Rosa duidelijk dat hij voor zijn toekomst wil gaan. Adil kan eindelijk genieten zonder al dat geheimzinnig gedoe. Tania twijfelt of ze nog kan blijven werken voor Boowie. Peter toont zich zeer strijdvaardig. Thilly laat niet in haar kaarten kijken.

Woensdag 22 april 2020 - aflevering 4831

Tamara brengt Lowie en Bob goed nieuws. Peter en Tom spreken af in Bar Madam en ze zijn daar niet alleen. Thilly geeft Adil één goede raad. Paulien en Kobe zetten een volgende stap naar hun toekomst. Marianne uit haar ongenoegen tegenover Dieter in de Withoeve.

Donderdag 23 april 2020 - aflevering 4832

Angèle is haar nieuwsgierige zelve. Dieter zit met zijn gevoelens in de knoop. Nancy krijgt goede raad van verschillende mensen. Tania wordt verrast op het werk. Bob neemt een drastisch besluit voor Boowie. Karin duikt op bij Kobe.

Vrijdag 24 april 2020 - aflevering 4833

Adil krijgt slecht nieuws te horen, terwijl Dieter goed nieuws ontvangt. Dries heeft een plan bedacht om Reinhilde een hak te zetten. Karin ontvangt een aangetekend schrijven. Joren geniet van zijn avond. Judith werkt in Bar Madam.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

