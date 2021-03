'Thuis': week 13 (2021) - PREVIEW

Simonne wil niet bij de pakken blijven zitten en Tom wordt uit zijn bed gebeld, Emma maakt Thilly verwijten. Jacques heeft een verrassing voor Rosa en Leo vertedert Femke en Tamara. Tania en Lowie worden gestoord tijdens het werk. Tim is sceptisch over de theorie van Dieter. Sam veegt Joren de mantel uit, Lowie is niet thuis komen slapen. Karin trekt de juiste conclusies. Paulien is razend en Adil ontfermt zich over Christine.

Maandag 29 maart 2021 - aflevering 4986

Emma verwijt Thilly dat ze zich belachelijk gedraagt. Tom wordt midden in de nacht uit zijn bed gebeld. Dieter denkt dat Peter hem kan helpen. Bob moet naar het ziekenhuis en kan wat afleiding gebruiken. Simonne is niet van plan om bij de pakken te blijven zitten.

Dinsdag 30 maart 2021 - aflevering 4987

Leo weet Tamara en Femke helemaal te vertederen. Tania en Lowie worden gestoord op het werk. Marianne zoekt Tom op. Paulien vertelt Kobe enthousiast over een fantastisch pand dat ze heeft bezocht. Jacques heeft een verrassing voor Rosa. Woensdag 31 maart 2021 - aflevering 4988

Jacques heeft grootse plannen en weet er Rosa zelfs mee te ontroeren. Tim aanhoort sceptisch Dieter zijn theorie. Thilly wil Christine helpen ontspannen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Lowie voelt zich het vijfde wiel aan de wagen. Donderdag 1 april 2021 - aflevering 4989

Joren krijgt onder zijn voeten van Sam. Karin geniet van de rust in huis. Dieter begint vastberaden aan zijn werkdag. Waldek doet Rosa twijfelen. Jacques moet iets bekennen aan Paulien. Lowie heeft de nacht niet thuis doorgebracht. Vrijdag 2 april 2021 - aflevering 4990

Marianne en Leo zijn uitgenodigd voor een etentje bij Tom. Lowie kan enige troost gebruiken. Paulien is razend. Adil ontfermt zich helemaal over Christine. Rosa verrast op haar beurt Jacques met goed en slecht nieuws. Karin trekt meteen de juiste conclusies.