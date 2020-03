'Thuis': week 11 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen d vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!



Maandag 9 maart 2020 - aflevering 4799

De nieuwe mogelijkheden van de Withoeve worden door Femke op een heel speciale manier in de verf gezet. Stan weet zijn moeder te verbazen. Nancy doet haar best om werk en privé optimaal te combineren.

Dinsdag 10 maart 2020 - aflevering 4800

Bob is trots op Tamara. Karin en Reinhilde spelen het spel hard. Emma moet wegens ziekte forfait geven om te gaan werken. Joren heeft het moeilijk met de houding van Viv en krijgt goede raad van Tim. Dries krijgt alweer een uitnodiging.

Woensdag 11 maart 2020 - aflevering 4801

Stan komt bij Tom studeren en is tegelijk babysit voor Robin. De gezellige spelletjesavond dreigt in het water te vallen wanneer baby Leo van zich laat horen. Nancy gedraagt zich als een echte gastvrouw. Adil en Waldek worden geconfronteerd met iemand heel onverwacht aan de toog in Bar Madam.

Donderdag 12 maart 2020 - aflevering 4802

Simonne en Frank komen terug thuis van hun reis; Frank is eerder aan de stille kant. Stan wil zijn hart luchten en trekt opnieuw naar de psychiatrie. Jacques is eerlijk tegen Rosa. Bij Boowie krijgen ze af te rekenen met een onverwachte tegenslag.

Vrijdag 13 maart 2020 - aflevering 4803

Angèle heeft Rosa het een en ander te vertellen. Maar zal zij er oren naar hebben? Dieter geeft Nancy voorzichtig de raad om ook aan zichzelf te denken. Adil is in de wolken met zijn date. Bob en Lowie zijn razend. Sam krijgt een leuk cadeau.

