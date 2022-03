'Thuis': week 10 (2022) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Tom heeft slecht nieuws voor Peter en Simonne twijfelt enorm. Angèle zit in een dipje, Joren denkt aan een oplossing. Adil tikt Eddy op de vingers, Nancy hoort een nieuwtje en Kobe is jaloers. Christine staat het geluk van Angèle in de weg. Bob en Tamara krijgen af te rekenen met tegenslag en Harry probeert zijn relatie met Thilly te redden.

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 5176

Tim reageert nogal bits tegen Joren. Rosa vraagt Paulien om hulp. Tom heeft minder fijn nieuws voor Peter. Simonne zit met enorme twijfels; zeker wanneer Tania haar advies geeft. Christine zoekt Tamara op.

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 5177

Tot wanhoop van Eddy blijft Angèle in een dipje zitten. Maar Joren heeft misschien wel een oplossing. Dries doet wat hij beloofd heeft. Christine loopt binnen op het advocatenkantoor. Peter krijgt af te rekenen met een emotionele tegenslag. Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 5178

Eddy wordt op de vingers getikt door Adil. Zihame begrijpt de acties van Joren niet. Karin blijft een gevaarlijk spel spelen. Nancy hoort een verrassend nieuwtje. Kobe kan zijn jaloezie maar moeilijk wegsteken. Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 5179

Eddy zorgt ervoor dat Angèle zich op slag genezen voelt, maar Christine steekt al snel een stokje voor zijn geluk. Tijdens een discussie ontploft het tussen Lowie en Viv. Kobe begint zich steeds meer onzeker te voelen. Nancy loopt iets te hard van stapel. Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 5180

Angèle blijft niet bij de pakken zitten. De gemoederen verhitten tijdens de brainstorm voor de vrijgezellen van Tamara. Ondertussen krijgen Bob en Tamara af te rekenen met een tegenslag. Zal Harry zijn relatie met Thilly nog kunnen redden?