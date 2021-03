'Thuis': week 10 (2021) - PREVIEW

Kobe uit zijn frustratie op de verkeerde en Adil en Christine besluiten een geheim te beweren. Jacques doet een voorstel, Britney is kwaad. Marianne maakt kennis met dokter Amrani en Eddy en Thilly plagen Joren. Bob wordt betrapt, Nancy krijgt een onverwachte passagier in de taxi. Sam is van de kaart. Dieter wordt bij de substituut ontboden. Tamara en Bob missen elkaar. De relatie van Paulien en Kobe staat onder druk.

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 4971

Nancy begrijpt uit de houding van Dieter dat hij met een serieuze zaak bezig is op het werk. Adil en Christine willen het geslacht van hun baby geheim houden. Kobe uit zijn frustratie tegenover de verkeerde. Tom en Karin krijgen bezoek.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 4972

De theorie die Tim en Dieter voor ogen hadden, lijkt steeds meer te kloppen. Kobe zet Waldek aan het denken in verband met Stevenson. Zihame en Britney gaan samen lopen en botsen op een oude bekende. Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 4973

Joren gaat niet in op de insinuaties van Eddy. Marianne leert dokter Nora Amrani kennen. Jacques doet Boowie een voorstel. Christine is enthousiast over het voorstel van Waldek. Britney is kwaad op Nancy en Dieter. Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 4974

Bob wordt midden in de nacht betrapt. Nancy krijgt een onverwachte klant in haar taxi. De relatie van Kobe en Paulien staat onder enorme druk. Eddy en Thilly kunnen het niet laten om Joren te plagen. Dieter wordt bij de substituut geroepen. Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 4975

De frustraties nemen stilaan de bovenhand bij Dieter en het is net Lexi die hem een hart onder de riem steekt. Nieuws van Joren brengt Sam helemaal van de kaart. Tamara en Bob missen elkaar. Jacques kan opnieuw opgelucht ademhalen.