'The Sky is the Limit' is terug!

Yves Maes won als jonge Limburger al de titel van ondernemer van het jaar. Hij was vroeger arbeider en maakte na zijn werkuren septische putten leeg. Alles begon met de aankoop van 1 eigen tractor 20 jaar geleden, inmiddels leidt Yves een afvalverwerking- en containerbedrijf met een jaarlijkse omzet van bijna 100 miljoen euro.

Joshua Van de Aa woont en werkt als Antwerpenaar in de Londense City. Josh wilde als tiener heel graag dokter worden, maar met zijn diploma van het technisch onderwijs was dat niet eenvoudig. Met veel doorzetting slaagde hij toch in zijn opzet. Tijdens zijn specialisatie plastische chirurgie kwam hij in aanraking met de wereld van botox en fillers. Inmiddels heeft hij zijn eigen privé kabinet in Londen waar hij als esthetisch arts patiënten van over heel de wereld onder handen neemt.

De Martensen runnen al dertig jaar één van meest exclusieve beddenzaken van de Benelux.Ze kochten op Kaapverdië enkele hotelsuites als investering. Terwijl de zonen Jori en Maxime de zaak runnen genieten Jopi en Katty van een welverdiende vakantie.

