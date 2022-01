'The Masked Singer' zet zich schrap voor de schrik van het tweede seizoen: welkom Schorpioen!

Vorige week nam 'The Masked Singer' samen met 1,9 miljoen kijkers afscheid van het jolige Radijsje, aka Erik Van Looy. De aflevering zette zo een marktaandeel van 67,5% neer (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Ook deze week maakt een nieuw kostuum zijn intrede in de show die momenteel jong en oud bezighoudt. Een figuur die bij Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen heel wat gegil heeft teweeggebracht, toen die een bezoekje bracht aan hun loge. 'The Masked Singer' verwelkomt immers een giftig beestje: Schorpioen. Op vrijdag 28 januari mogen Julie en Ruth samen met Andy Peelman uitzoeken wie Schorpioen precies is.

Schorpioen is giftig, gevaarlijk en onvoorspelbaar. Wie op zijn of haar pad komt moet eraan geloven. Schorpioen heeft geen vaste stek, vertoeft in de natuur en leeft als ‘gypsy’ in een luxe nomadentent. Hij of zij richt z’n giftige pijlen op iedereen die te dicht komt. Schorpioen wil z’n evil side kwijt en likeable zijn, maar zal dit moeten bewijzen. Terwijl Julie hoopt dat Schorpioen niemand minder is dan Harry Styles, wordt de nieuwe figuur vrijdag voor de leeuwen geworpen met een eerste, kinky optreden.

'Oh hallo. Ik ben Schorpioen', stelt de nieuwe Masked Singer zich voor. 'Jullie betrappen me net vandaag terwijl ik hier lig te baden in luxe. Hopelijk zijn jullie niet jaloers. Ik ben een gevaarlijk wezen met scherpe kantjes. En pimped out, chromed out scharen. Die ik niet altijd onder controle heb. Dus pas op als je mij benadert of iets durft te vragen op een onbewaakt moment. Ik probeer aan mezelf te werken om mijn impulsen onder controle te houden. Maar dat lukt niet altijd. Oops, I did it again. Schorpioenen gaan meestal hevig te keer en rijten hun prooi aan stukken of vermorzelen ze helemaal. Ik zal proberen nog iets over te laten van de concurrentie. Maar ik kan nog niets beloven.'

Maak kennis met Schorpioen:

De lege stoel naast Ruth, Julie en Andy wordt in de derde show voor het eerst opgevuld door een mystery speurder. Wie vlijt zich naast hen neer om mee te raden en kan dus geschrapt worden van het lijstje met verdachten?

Deze duels zorgen voor vuurwerk in show 3 van 'The Masked Singer':

- Schorpioen met S&M van Rihanna vs Papegaai met Have A Little Faith In Me van John Hiatt

- Cycloop met Shake It Off van Taylor Swift vs Robots met Lovely van Billie Eilish

- Flamme Fatale met Black Velvet van Alannah Myles vs Miss Poes met You Oughta Know van Alanis Morissette

- Edelhert met Diamonds van Rihanna vs Ridder met Midnight Sky van Miley Cyrus

'The Masked Singer', vrijdag 28 januari om 20.35 uur bij VTM.