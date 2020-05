'Temptation Island': de laatste verleiding tijdens de ultieme dreamdate

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Vandaag staan de dreamdates op het programma, traditioneel de apotheose van 'Temptation Island'. Zach: 'Ik ben n keer de fout in gegaan in deze temptation en dat is met n persoon. Ik nodig die persoon graag uit om goeie beelden af te geven en dat is Romee.'

Karim: 'Mijn keuze is gevallen op Cheyenne. Ik werd onbewust naar haar toe getrokken, dus ik denk wel dat zij mijn temptation is.'

De koppels brengen 24 uur door met hun favoriete vrijgezel, en dat in absolute luxe. Het enige wat ze moeten doen is nog 1 keer bewijzen dat ze sterker zijn dan de verleiding, maar dat blijkt niet voor iedereen een haalbare kaart. ELke: 'Diep vanbinnen zegt een klein stemmetje: Elke, blijf toch gewoon met hem samen.'

Simone: 'Ik wil proosten op een beter leven na Temptation.'

'Temptation Island', vrijdag 22 mei om 20.35 uur op VIJF.