'Telefacts Zomer': bouwen aan een luxe cruiseschip tegen de klok

Foto: VTM - © DPG Media 2019

De Seven Seas Explorer, het meest luxueuze cruiseschip van de wereld, bouwen is een titanenwerk. Het schip moet groot, veilig n exclusief zijn. Maar het moet vooral snel klaar zijn, want de gigantische investering van 405 miljoen euro moet renderen.

'Telefacts Zomer' neemt de kijker dinsdag mee doorheen het bouwtraject van dit luxe cruiseschip tegen de klok.

Tijdens de bouw van de Seven Seas Explorer komen de ontwerpers voor heel wat problemen te staan. 'Gewicht is één van de grootste bezorgdheden', verklaart de hoofdontwerper. 'Het meeste gewicht moet in de lagere dekken komen. Als je voor stenen vloeren kiest, moet je dat op de bovenste dekken beperken. Hoe hoger je gaat, hoe lichter de materialen die je gebruikt.'

Maar de duurste en chiqueste suites zitten helemaal boven op het dek, en die vragen net de meest luxueuze afwerking. Het wordt een race tegen de klok.

'Telefacts Zomer', dinsdag 21 juli om 21.55 uur bij VTM.