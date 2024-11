'Telefacts' staat stil bij het tragische overlijden van Liam Payne

Het tragische nieuws veroorzaakte wereldwijd een grote schok: Liam Payne, vroeger lid van de boysband One Direction, stierf op 16 oktober in ArgentiniŽ in vreemde omstandigheden.

De zaak wordt nog steeds onderzocht door de politie. Liam Payne werd 31.

Al sinds zijn veertiende leefde hij in de schijnwerpers en in de loop der jaren was Liam Payne vergeten hoe het is om gewoon te leven. Overal stonden gillende tieners hem en zijn One Direction-collega’s op te wachten, overal klonk oorverdovend applaus. Dat circus denderde jaren voort, zonder te stoppen. Tot Zayn Malik in 2015 uit de band stapte en iedereen solo moest gaan. En toen kwam een harde reality check voor Payne: wie ben ik nog? Een onzekere en kwetsbare jongen, zo zei hij zelf. Payne vluchtte in drank en drugs.

Op woensdag 27 november brengt 'Telefacts' om 22.25 uur een portret van Liam Payne, in 'Liam Payne, de tol van de roem', bij VTM.