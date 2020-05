'Telefacts Special': reizen in tijden van corona

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De zomervakantie zal voor de meeste Vlamingen niet meer hetzelfde zijn. Veel reizen zullen wellicht niet meer kunnen doorgaan en wie wl nog kan reizen, vraagt zich vooral af hoe veilig dit wel zal zijn.

In een speciale uitzending maakt 'Telefacts' dinsdag 19 mei om 21.35 uur de balans op. Kan er überhaupt nog gereisd worden? Wat zal er veranderen? Wat betekent dit financieel voor de reissector en voor de consument? En wat zijn de alternatieven voor wie veilig vakantie wil nemen in eigen land?

Samen met viroloog Marc Van Ranst en Robrecht Willaert - hoofdredacteur Travel Magazine - beantwoordt 'Telefacts' alle vragen over reizen deze zomer en in de toekomst. 'Er komt een tweede 9/11 op ons af. Reizen zal nooit meer hetzelfde zijn, maar we zullen ons allen moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit', zegt Willaert. 'Het massatoerisme is voorbij. We gaan naar een nieuw, elitair toerisme waarbij all-in-hotels zich zullen moeten aanpassen.'

Nu is al zeker dat dé trend van deze zomer staycation zal zijn. Volgens Marc Van Ranst zullen vele Vlamingen hun land herontdekken. En wie weet, zelfs hun eigen tuin. 'Telefacts' zocht uit wat de alternatieven zijn voor wie vakantie wil beleven van thuis uit en wat de trends worden voor de zomer van 2020.

'Telefacts Special', dinsdag 19 mei om 21.35 uur bij VTM.